Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

Galatayasaray son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim ve transfer komitesi maç sonrası yaptığı istişarede takımda kalması ve gönderilmesi gerekilen oyuncular için kararını verdi.

Ligin 16. haftasında Konya deplasmanında oynayacak Cimbom, buradan 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralardan ayrılmak istemiyor ve Terim, Konya maçıyla beraber radikal değişiklikler için düğmeye basacak.

Bunlardan ilki, corona virüsü (koronavirüs) atlatmasına karşın maç kadrosun alınmayan Mbaye Diagne ile ilgili oldu.

İTALYAN MEDYASI YAZDI

Çizme basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Mbaye Diagne ile yollarını resmen ayırıyor.

Haberin detaylarında Diagne'nin disiplinsiz davranışlarından söz edilirken, yüksek maaşının da takım içinde artık bir problem haline geldiği ifade edildi.

"GİT!" DENİLDİ

Öte yandan sarı kırmızılı yönetimin Diagne'ye "Her ne şart olursa olsun" git dediği ve kiralık ya da bonservisiyle golcü futbolcunun gönderileceğinin mesajının aktarıldığı kaydedildi.

İRFAN CAN İLE TAKAS İDDİASI

Bununla beraber sarı kırmızılı yönetime Medipol Başakşehir'in, Diagne için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken, Galatasaray'ın bu teklife karşılık 'İrfan Can ile takas olur' cevabını verdiği dile getiriliyor.

Diagne, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam çıktığı 15 müsabakada 8 gol kaydederken 825 dakika sahada kalmıştı.