Haberler Galatasaray Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosuna dahil edecek isimleri netleştirirken, bir yandan da gönderilecek futbolcuları belirledi. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Aslan, o isme 'kulüp bul' dedi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 11:17
Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

Galatayasaray son olarak Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor ile evinde karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 0-0'lık eşitlikle ayrılmıştı.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

Teknik direktör Fatih Terim ve transfer komitesi maç sonrası yaptığı istişarede takımda kalması ve gönderilmesi gerekilen oyuncular için kararını verdi.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

Ligin 16. haftasında Konya deplasmanında oynayacak Cimbom, buradan 3 puanı hanesine yazdırarak üst sıralardan ayrılmak istemiyor ve Terim, Konya maçıyla beraber radikal değişiklikler için düğmeye basacak.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

Bunlardan ilki, corona virüsü (koronavirüs) atlatmasına karşın maç kadrosun alınmayan Mbaye ile ilgili oldu.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

İTALYAN MEDYASI YAZDI
Çizme basınında yer alan bilgilere göre , Mbaye ile yollarını resmen ayırıyor.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

Haberin detaylarında 'nin disiplinsiz davranışlarından söz edilirken, yüksek maaşının da takım içinde artık bir problem haline geldiği ifade edildi.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

"GİT!" DENİLDİ
Öte yandan sarı kırmızılı yönetimin 'ye "Her ne şart olursa olsun" git dediği ve kiralık ya da bonservisiyle golcü futbolcunun gönderileceğinin mesajının aktarıldığı kaydedildi.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

İRFAN CAN İLE TAKAS İDDİASI
Bununla beraber sarı kırmızılı yönetime Medipol Başakşehir'in, için transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken, 'ın bu teklife karşılık 'İrfan Can ile takas olur' cevabını verdiği dile getiriliyor.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

, bu sezon formasıyla toplam çıktığı 15 müsabakada 8 gol kaydederken 825 dakika sahada kalmıştı.

Galatasaray rest çekti! Yıldız futbolcuya 'kulüp bul' mesajı

, geçtiğimiz sezon Club Brugge'a gönderilmiş ancak Belçika ekibindeki disiplinsiz davranışları nedeniyle orada da kadro dışı bırakılmıştı.

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