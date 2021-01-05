Galatasaray pes etmez! İşte Fatih Terim'in Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Omar'ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından Antalyaspor ile de berabere kalarak liderliği bırakan sarıkırmızılı ekip bugün yaralarını sarmanın planlarını yapıyor. Ancak bu zorlu maç öncesinde de Galatasaray'da önemli eksikler bulunuyor. Emre Kılınç kırmızı kart, Marcao ve Arda Turan da sarı kart cezasından dolayı sahada olamayacak. Sofiane Feghouli, Karo Etebo ve Radamel Falcao'nun ise sakatlıkları devam ediyor.



4 MAÇLIK CEZASI SONA ERİYOR

Antalyaspor maçından sonra kolları sıvayan Fatih Terim takımla dün bir toplantı yaptı. Her şeye rağmen yeni bir sayfa açmaları gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin morali çok bozuk ancak bir yanda da işimizi yapmamız gerekiyor. Bizi çorlu bir maç bekliyor. Sadece bu maça konsantre olup kaybettiğimiz liderliği geri almalıyız" dedi. Bu arada cezası 4 maça indirilen Terim, bugün son kez tribünde olacak.

MUHTEMEL 11'LER



KONYASPOR: SEHIC, SKUBIC, AHMET ÇALIK, ABDÜLKERİM, GUILHERME, AMIR, JEVTOVIC, SHENGELIA, DACI, CIKALLESHI, KRAVETS



GALATASARAY: OKAN, LINNES, LUYINDAMA, DONK, SARACCHI, TAYLAN, BELHANDA, ÖMER, OĞULCAN, EMRE AKBABA, DIAGNE



SÜPER LİG'DE 39. RANDEVU

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 38 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 28 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşilbeyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona ererken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazanmıştı.



KAPTAN TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor deplasmanında görev alamayacak olan kaptan Arda Turan da kafilede yer aldı. Başarılı futbolcunun, Terim'le görüşerek arkadaşlarının yanında olmak istediğini söylediği ve hocasının da bu talepten çok memnun olduğu ifade edildi. Bu arada koronavirüsü atlatan Ryan Babel de kadroya dahil edildi.



KONYA'DA DA EKSİK ÇOK

Galatasaray gibi Konyaspor da sahaya as kadrosuyla çıkamayacak. Yeşilbeyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk'tan yoksun şekilde sahaya çıkacak. Bu arada Konya'nın anlaşmaya vardığı sağ kanat oyuncusu Zymer Bytyqi ile bugün sözleşme imzalanması bekleniyor.



KALESİNİ KAPATTI

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 karşılaşmada rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Sarı- kırmızılılar kalesinde ise 10 gol gördü. Aslan bu performansıyla 21 takım içerisinde en az gol yiyen ekip olarak yer alıyor.



TAYLAN ÇOK NET ETKİLEDİ

Taylan'ın, Antalyaspor maçında olmamasının Galatasaray'ı nasıl durdurduğunu gösteren çok net bir istatistik ortaya çıktı. Cimbom'un Trabzon'u yendiği maçta Taylan 11'de oynarken takımı ön tarafa çıkarmak için Belhanda (13), Omar (9), Ömer (7) ve Saracchi'yle (7) pas bağlantısı kurdu. Ancak Taylan'ın yokluğunda forma giyen Donk pas bağlantılarında Luyindama (13), Marcao (11), Linnes (11) ve Belhanda'yı (8) seçti. Pas bağlantılarını ön tarafa değil, geriye doğru yaptı. Yeniden sahada olacak olan Taylan'ın orta sahanın yönünü ileriye çevirmesi bekleniyor.



DIAGNE'YE SON ŞANS

Antalyaspor maçında Oğulcan forvette oynamasına karşın genç futbolcu, gerçek mevkisi olmamasının da etkisiyle gol yollarından uzakta kaldı. Kale önüne atılan birçok top sahipsiz kalırken gözler bugün forvette görev yapacağına çevrildi. Terim'in geçen hafta kadroya almadığı Diagne'ye bir şans daha vermeyi düşündüğü öğrenildi. Bugün son anda bir değişiklik olmazsa Diagne 2 maç sonra formasına kavuşacak.



ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Konyaspor müsabakası öncesinde Galatasaray'da ayrıca 3 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Ömer Bayram sarı kart görmesi halinde Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek. Antalyaspor maçında cezasından dolayı oynayamayan Taylan Antalyalı ise takımdaki yerini alabilecek



15

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 7 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken 2 kez de yenildi. 15 puan toplayan Cimbom geçtiğimiz sezonlara oranla dış saha.



27 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, ligde Konyaspor'a 27 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya'ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0'lık skorla aldı. Söz konusu 27 karşılaşmada Aslan 20 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.