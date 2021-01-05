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bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

Son dakika (GS) haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hem hem de Mbaye Diagne'nin performansından memnun olmayan sarı kırmızılılar, gündemine 2 golcüyü birden gündemine aldı. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 00:01 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 00:51
Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

'in 16. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan , zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

Büyük umutlarla transfer edilen ve Mbaye Diagne'den beklenilen performansı göremeyen yönetim, 2 golcüyü gündemine aldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

İLK İSİM AHMED MUSA

Soccernet Nijerya, Ahmed Musa'nın 'a gitme olasılığının yüksek olduğunu ve kendisini hazır tutmak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu yazdı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

Sarı-kırmızılıların, Ocak ayındaki ilk transferinin Nijeryalı oyuncu olacağını iddia eden Soccer-Net, "Kendisine 4 kişilik profesyonel bir ekip kurdu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

İdman programını, diyet programı, psikolojik durumunu ve diğer çalışmalarını o ekiple tamamlıyor. Yeni takımına hazır gidecek" diye yazdı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

KRZYSTOF PIATEK

Hem Diagne hem de Falcao'dan çok da memnun olmayan G.Saray uygun bir seçenek olması halinde forvette de değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

İşte bu noktada gündeme Krzystof Piatek geldi. Piatek'le ilgili 'ın kapısına gelen menajerler, Hertha Berlin'in beklediği teklifleri alamaması nedeni ile Polonyalı golcüyü kiralık vermeye sıcak baktığını bildirdi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

Terim forvet oyuncusu istiyor. Ancak kiralığa karşı çıkıyor. Bu yüzden , Polonyalı oyuncu için bir hamle yapar mı, henüz net olarak belli değil...

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