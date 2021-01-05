Galatasaray bombayı patlatıyor! 2 golcü birden...

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında önemli bir yara aldı.

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı.

Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao ve Mbaye Diagne'den beklenilen performansı göremeyen yönetim, 2 golcüyü gündemine aldı.



İLK İSİM AHMED MUSA



Soccernet Nijerya, Ahmed Musa'nın Galatasaray'a gitme olasılığının yüksek olduğunu ve kendisini hazır tutmak için yoğun bir çalışma içinde olduğunu yazdı.

Sarı-kırmızılıların, Ocak ayındaki ilk transferinin Nijeryalı oyuncu olacağını iddia eden Soccer-Net, "Kendisine 4 kişilik profesyonel bir ekip kurdu.

İdman programını, diyet programı, psikolojik durumunu ve diğer çalışmalarını o ekiple tamamlıyor. Yeni takımına hazır gidecek" diye yazdı.

KRZYSTOF PIATEK Hem Diagne hem de Falcao'dan çok da memnun olmayan G.Saray uygun bir seçenek olması halinde forvette de değişikliğe gitmeyi planlıyor.

İşte bu noktada gündeme Krzystof Piatek geldi. Piatek'le ilgili Galatasaray'ın kapısına gelen menajerler, Hertha Berlin'in beklediği teklifleri alamaması nedeni ile Polonyalı golcüyü kiralık vermeye sıcak baktığını bildirdi.