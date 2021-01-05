Diagne kaçırdı penaltı tekrar edildi!

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Mücadele 2-1 Konyaspor lehine devam ederken Galatasaray penaltı kazandı. Diagne ilk vuruştan yararlanamazken vuruş tekrarlandı.

AYAĞI ÇİZGİDE DEĞİL!

Konyaspor kalecisi Sehic, Diagne'nin vuruşunu kurtarırken yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Sehic'in en az bir ayağının çizgide veya çizginin önünde olması gerekirken tecrübeli kalecinin iki ayağı da çizginin önündeydi. Tekrarlanan vuruşta Diagne bu kez farklı köşeyi seçti ve skoru 2-2'ye getirdi.



Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır...

İSMAİL KARTAL OYUNDAN ATILDI!

Diagne'nin golüyle skorun 2-2'ye gelmesinin ardından Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu. Bunun üzerine tecrübeli teknik adam kırmızı kart görerek tribüne çıktı.