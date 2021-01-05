Haberler Galatasaray Diagne kaçırdı penaltı tekrar edildi!

kaçırdı penaltı tekrar edildi!

Son dakika haberleri | 'in 17. haftasında deplasmanda 'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı. Mücadele 2-1 Konyaspor lehine devam ederken Galatasaray penaltı kazandı. ilk vuruştan yararlanamazken vuruş tekrarlandı. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 20:58 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 21:05
Diagne kaçırdı penaltı tekrar edildi!

'in 17. haftasında deplasmanda 'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrıldı.

Mücadele 2-1 Konyaspor lehine devam ederken Galatasaray penaltı kazandı. ilk vuruştan yararlanamazken vuruş tekrarlandı.

AYAĞI ÇİZGİDE DEĞİL!

Konyaspor kalecisi , Diagne'nin vuruşunu kurtarırken yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Sehic'in en az bir ayağının çizgide veya çizginin önünde olması gerekirken tecrübeli kalecinin iki ayağı da çizginin önündeydi. Tekrarlanan vuruşta Diagne bu kez farklı köşeyi seçti ve skoru 2-2'ye getirdi.


Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır...

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Diagne'nin golüyle skorun 2-2'ye gelmesinin ardından Konyaspor teknik direktörü , hakem 'e yoğun itirazlarda bulundu. Bunun üzerine tecrübeli teknik adam kırmızı kart görerek tribüne çıktı.

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