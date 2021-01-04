Galatasaray'ın Falcao'nun oynadığı maçlardaki puan ortalaması 1.68'de kaldı. Sakatlığa bağlı olarak 28, kart cezası nedeniyle 1 ve hazır olmadığı için de 2 maç kaçırdı. Oynadığı kadar oynamadığı maç sayısına ulaştı. Daha önce aynı durum Van Persie'yi transfer eden Fenerbahçe'nin başına gelmiş, Hollandalı futbolcu 31'i sakatlık yüzünden 51 maç kaçırmıştı. Ancak Van Persie 87 maçta 36 gol atmış ve sarı-lacivertliler 2.02 puan ortalaması tutturmuştu.
Van Persie ile yarışıyor!
Geçen sezon transfer edilen Falcao, toplamda 31 maça çıktı. 15'i lig, 1'i de kupada olmak üzere 16 gol attı. Sürekli sakatlıklarla boğuşan Falcao'nun bu durumunu daha önce Fenerbahçe Van Persie ile yaşamıştı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50