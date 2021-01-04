Van Persie ile yarışıyor!

Galatasaray'ın Falcao'nun oynadığı maçlardaki puan ortalaması 1.68'de kaldı. Sakatlığa bağlı olarak 28, kart cezası nedeniyle 1 ve hazır olmadığı için de 2 maç kaçırdı. Oynadığı kadar oynamadığı maç sayısına ulaştı. Daha önce aynı durum Van Persie'yi transfer eden Fenerbahçe'nin başına gelmiş, Hollandalı futbolcu 31'i sakatlık yüzünden 51 maç kaçırmıştı. Ancak Van Persie 87 maçta 36 gol atmış ve sarı-lacivertliler 2.02 puan ortalaması tutturmuştu.