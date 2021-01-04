Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaraylı Emre Kılınç PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: Galatasaraylı PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi: (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kulübünün yanı sıra sarı-kırmızılı yönetici ile maçında kırmızı kart gören 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:44
Son dakika: Galatasaraylı Emre Kılınç PFDK'ya sevk edildi

(TFF) Hukuk Müşavirliği, Kulübünün yanı sıra kulübün yönetim kurulu üyesi ile futbolcusu 'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın 'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçtaki saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün PFDK'ye sevki kararlaştırıldı.

Hukuk müşavirliği, sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi Mahmut Recevik'in ise hakareti nedeniyle kurula sevkine karar verdi.

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç da aynı maçtaki kural dışı hareketi dolayısıyla kurula sevk edildi.

Bu arada Yeni Malatyasporlu futbolcu , ile oynanan maçtaki kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildi.


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