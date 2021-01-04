"Şanlı armamız için her şeyi yapacağım"

Galatasaray, Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken 51. dakikada Emre Kılınç direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Takımını eksik bırakması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan başarılı futbolcu, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Emre Kılınç, "Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray tarafından özür dilerim. Cezam bittikten sonra şanlı armamız için elimden gelen her şeyi terimin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğim" sözlerine yer verdi.