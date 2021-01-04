Haberler Galatasaray Rostov da akıma uydu! Rus kulübünden esprili Falcao paylaşımı

da akıma uydu! Rus kulübünden esprili paylaşımı

Son dakika haberleri... 'nın ile ilgili temsili transfer görüşmesi paylaşımının ardından yine 'nın takımı, Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu ile ilgili bir görsel yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 14:19
Rostov da akıma uydu! Rus kulübünden esprili Falcao paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Rus kulübü , 'nin 1 Ocak itibarıyla transfer görüşmesi yapabilmesini fırsat bilip, Arjantinli yıldıza özel mesaj üzerinden transfer teklifi yaptığı ve "Hayır" yanıtını aldığı temsili bir paylaşım yayınlamıştı.

Bu furyaya 'nın takımı da dahil oldu. Kulüp, 'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel ile konuştuklarına dair temsili bir görsel paylaştı. Bu mesajlaşmada Rostov'un Falcao'ya "Merhaba", tecrübeli golcünün ise yanıt olarak, "Hayır, size gelmeyeceğim" dediği görülüyor.

Bu esprili paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.


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