Rostov da akıma uydu! Rus kulübünden esprili Falcao paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde Rus kulübü Spartak Moskova, Lionel Messi'nin 1 Ocak itibarıyla transfer görüşmesi yapabilmesini fırsat bilip, Arjantinli yıldıza özel mesaj üzerinden transfer teklifi yaptığı ve "Hayır" yanıtını aldığı temsili bir paylaşım yayınlamıştı.

Bu furyaya Rusya'nın Rostov takımı da dahil oldu. Kulüp, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile konuştuklarına dair temsili bir görsel paylaştı. Bu mesajlaşmada Rostov'un Falcao'ya "Merhaba", tecrübeli golcünün ise yanıt olarak, "Hayır, size gelmeyeceğim" dediği görülüyor.

Bu esprili paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada büyük ilgi gördü.



