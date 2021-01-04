Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank De Boer, De Telegraaf gazetesine konuştu. G.Saray'ın Hollandalı yıldızı için, "Babel ile neler yapabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray'da kendini kanıtlaması gerekiyor. Zinde olması şartıyla milli takım için önemli bir katma değer. Forvette de oynayabiliyor. Saha dışında da bizim için önemli bir oyuncu" dedi.
Kendisini kanıtlaması gerekiyor
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank De Boer, De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada Babel için "Galatasaray'da kendini kanıtlaması gerekiyor" dedi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:28 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50