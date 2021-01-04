Kendisini kanıtlaması gerekiyor

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank De Boer, De Telegraaf gazetesine konuştu. G.Saray'ın Hollandalı yıldızı için, "Babel ile neler yapabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray'da kendini kanıtlaması gerekiyor. Zinde olması şartıyla milli takım için önemli bir katma değer. Forvette de oynayabiliyor. Saha dışında da bizim için önemli bir oyuncu" dedi.