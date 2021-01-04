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Kendisini kanıtlaması gerekiyor

Teknik Direktörü , gazetesine yaptığı açıklamada için "'da kendini kanıtlaması gerekiyor" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 20:28 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Kendisini kanıtlaması gerekiyor

Teknik Direktörü , gazetesine konuştu. 'ın Hollandalı yıldızı için, " ile neler yapabileceğimizi biliyoruz. 'da kendini kanıtlaması gerekiyor. Zinde olması şartıyla milli takım için önemli bir katma değer. Forvette de oynayabiliyor. Saha dışında da bizim için önemli bir oyuncu" dedi.

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