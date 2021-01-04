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Galatasaraylı Muslera'dan Cavani'ye destek!

Aralarında , ve 'in de yer aldığı Uruguaylı milli oyuncular, ekibi 'da forma giyen 'ye sosyal medyada ırkçı ifade kullandığı gerekçesiyle verilen 3 maçlık men cezasının kaldırılmasını talep etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:05
Galatasaraylı Muslera'dan Cavani'ye destek!

Aralarında , ve 'in de yer aldığı Uruguaylı milli oyuncular, ekibi 'da forma giyen 'ye sosyal medyada ırkçı ifade kullandığı gerekçesiyle verilen 3 maçlık men cezasının kaldırılmasını talep etti.

Sosyal medya hesaplarından bildiri yayımlayan Galatasaraylı Muslera, ve , Cavani'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımın ve kültüründe ırkçı içerikli bir ifade olarak sayılmadığını ifade etti.

İngiltere Futbol Federasyonunun bu kültüre saygı duyması gerektiği vurgulanan bildiride, söz konusu cezanın devam etmesi halinde Uruguay halkına ayrımcılık suçu işlenebileceği öne sürüldü.

Söz konusu futbolcuların talebine, ile da destek vererek verilen men cezasının tekrar gözden geçirilmesi önerisinde bulunuldu.

, Edinson Cavani'nin 29 Kasım'daki Instagram paylaşımında yer alan ifadelerin "aşağılayıcı" ve "uygunsuz" bulunması nedeniyle Uruguaylı oyuncuya 3 maç men, 100 bin sterlin para ve zorunlu yüz yüze eğitim cezaları vermişti.



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