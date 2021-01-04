Galatasaray'da Omar sonrası düğmeye basıldı! Sağ bek aranıyor

Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi. Yönetim, orta saha ve kanat forvet dışında sağ bek transferi için de arayışlara başladı. Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı. Bu sezonu kapatan Omar Elabdellaoui'nin lisansı askıya alınacak. FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak.

Yılbaşı geçecesi elinde havai fişek patlayan Omar'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Bu arada dün yapılan Kovid-19 testlerinde bir altyapı oyuncusunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sabah