Haberler Galatasaray Galatasaray'da Omar sonrası düğmeye basıldı! Sağ bek aranıyor

'da Omar sonrası düğmeye basıldı! aranıyor

Son dakika (GS) haberi: ’nin yaşadığı talihsiz kaza, ’ın ocak ayı transfer planında değişikliğe gitmesine sebep oldu. Yönetim, diğer transferler dışında için de arayışlara başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 01:15 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 01:15
Galatasaray'da Omar sonrası düğmeye basıldı! Sağ bek aranıyor

ve 'yı yeterli bulmayan teknik heyet, savunmanın sağına takviye istedi. Yönetim, ve dışında transferi için de arayışlara başladı. Scout ekibi, alternatifi bol bir liste için kolları sıvadı. Bu sezonu kapatan 'nin lisansı askıya alınacak. FFP yüzünden bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, sağ bek sorununu kiralama yoluyla çözmeye çalışacak.
Yılbaşı geçecesi elinde havai fişek patlayan Omar'ın tedavisi hastanede devam ediyor.

Bu arada dün yapılan Kovid-19 testlerinde bir altyapı oyuncusunun pozitif çıktığı açıklandı.

Sabah

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