Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

Galatasaray'da oynadığından daha fazla resmi maç kaçıran ve durumu sorgulanan Radamel Falcao, sakatlığından değil vurdumduymazlığı ile tepki topladı.

Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk eden 34 yaşındaki futbolcunun direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.

Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.

Galatasaraylı yöneticilerin, "Tecrübeli bir oyuncu böyle davranmaz. Sakatlansa bile iki üç dakika bekler en azından rakibi oyalar. Soyunma odasına hemen duş almaya gidiyorsun. O zaman dön, birkaç dakika da maçı izle. Sakatlanıyorsun bari iki dakika sahada kal da oyuna girecek Sekidika'nın ısınması için zaman olsun" diye tepkiler gösterdikleri öğrenildi.

MUTLAK GOLCÜ TRANSFERİ Galatasaray'da Falcao'nun bitmeyen sakatlıkları, Diagne'nin istenen düzeyde olmaması nedeniyle devre arasında mutlaka golcü transferi yapılması kararı alındı. Bu konuda çalışmaların başlandığı belirtildi.

'HAYAL KIRIKLIĞI OLDU' Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki performansı ülkesinde de gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcudan bir türlü beklediği verimi alamadığına işaret edilen Kolombiya basınında, "Sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Aylar sonra oyuna girdi ama sadece 32 dakika sahada kalabildi. 2020'de Türkiye'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra 2021'e de kötü bir başlangıç yaptı" ifadeleri kullanıldı.

BOUPENDZA ATTI, FALCAO BIRAKTI Süper Lig'de 16. haftada iki '9' numara ön plana çıktı. Cumartesi akşamı Galatasaray'da Radamel Falcao sıkıntısı yaşanırken, Hatayspor'da Boupendza parlamaya devam etti. Son 5 günde 6 gol atan Hatayspor'un golcüsü, özellikle önceki gün Konyaspor'a karşı attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırdı.

MAAŞI 350 BİN EURO Aynı saatlerde evinde Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da ise 45'te oyuna giren Falcao, sadece 29 dakika içinde sakatlandı, oyunu bıraktı. Boupendza aynı anlarda takımına galibiyeti getirirken, aynı Antalyaspor'a 4 gün önce deplasmanda 4 gol birden atarak zirve yapmıştı. Bedelsiz transfer olan ve sadece 350 bin euroluk bir maaşı olan Gabonlu forvet, 13 lig maçında 9 gol attı.