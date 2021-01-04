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yönetiminden 'ya flaş sözler!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında sahasında ile golsüz berabere kalarak liderliği kaptıran sarı-kırmızılılarda, ikinci yarının başında dahil olduğu karşılaşmada 74. dakikada kenara gelmişti. Aynı yerden sakatlandığı belirlenen dünya yıldızı golcü, ile oynanacak karşılaşmanın kamp kadrosuna dahil edilmedi. Galatasaraylı yöneticiler, Antalyaspor karşısında oyundan çıkan için flaş sözler söyledi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 18:19
Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

'da oynadığından daha fazla resmi maç kaçıran ve durumu sorgulanan , sakatlığından değil vurdumduymazlığı ile tepki topladı.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk eden 34 yaşındaki futbolcunun direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, 'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

Galatasaraylı yöneticilerin, "Tecrübeli bir oyuncu böyle davranmaz. Sakatlansa bile iki üç dakika bekler en azından rakibi oyalar. Soyunma odasına hemen duş almaya gidiyorsun. O zaman dön, birkaç dakika da maçı izle. Sakatlanıyorsun bari iki dakika sahada kal da oyuna girecek Sekidika'nın ısınması için zaman olsun" diye tepkiler gösterdikleri öğrenildi.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

MUTLAK GOLCÜ TRANSFERİ

'da 'nun bitmeyen sakatlıkları, 'nin istenen düzeyde olmaması nedeniyle devre arasında mutlaka golcü transferi yapılması kararı alındı. Bu konuda çalışmaların başlandığı belirtildi.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

'HAYAL KIRIKLIĞI OLDU'

'nun 'daki performansı ülkesinde de gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcudan bir türlü beklediği verimi alamadığına işaret edilen basınında, "Sakatlanması hayal kırıklığı yarattı. Aylar sonra oyuna girdi ama sadece 32 dakika sahada kalabildi. 2020'de 'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra 'e de kötü bir başlangıç yaptı" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

BOUPENDZA ATTI, FALCAO BIRAKTI

'de 16. haftada iki '9' numara ön plana çıktı. Cumartesi akşamı 'da sıkıntısı yaşanırken, 'da parlamaya devam etti. Son 5 günde 6 gol atan Hatayspor'un golcüsü, özellikle önceki gün 'a karşı attığı 2 golle takımına 3 puanı kazandırdı.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

MAAŞI 350 BİN EURO

Aynı saatlerde evinde 'u konuk eden 'da ise 45'te oyuna giren , sadece 29 dakika içinde sakatlandı, oyunu bıraktı. aynı anlarda takımına galibiyeti getirirken, aynı Antalyaspor'a 4 gün önce deplasmanda 4 gol birden atarak zirve yapmıştı. Bedelsiz transfer olan ve sadece 350 bin euroluk bir maaşı olan Gabonlu forvet, 13 lig maçında 9 gol attı.

Galatasaray yönetiminden Falcao'ya flaş sözler!

5 GOLÜN 3'Ü PENALTI

'ın yıllık net 5 milyon euro ödediği Kolombiyalı yıldız ise 8 maçta 5 gol kaydederken, bunların 3'ü de penaltıdan geldi. (Milliyet)

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