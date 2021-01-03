Ya evde yoksan!

Galatasaray, Türk Telekom'da Antalyaspor ile berabere kalarak 16. haftayı bir puanla tamamladı: 1-1. Omar Elabdellaoui'nin yaşadığı talihsiz kaza nedeniyle büyük bir travma yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu moral bozukluğu ile sahada yer aldı. Akdeniz ekibi karşısında her şeye rağmen üstün bir oyun sergileyen Galatasaray buna karşılık gol pozisyonu üretmekte sıkıntı yaşadı. Kaleci Boffin'in başarılı kurtarışlarını da unutmamak gerekiyor. İlk yarıda Belhanda'ya, ikinci yarıda ise Oğulcan Çağlayan'ın topuk vuruşunda gole izin vermedi.





MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Cimbom, 51. dakikada Emre Kılınç'ın kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksilse de golü arayan taraftı. Arda önderliğinde, Antalya'yı sıkıştırsa da son vuruş bir türlü gelmedi ve maç başladığı gibi bitti: 0-0. Geçen hafta Hatay'a 6-0 yenilen konuk ekip, Galatasaray'dan puan kopartmayı başardı. Buna karşılık evindeki puan kayıpları devam eden sarıkırmızılılar, Türk Telekom'da 8 maçta (4G, 3B, 1M) tam 9 puan kaybetti. Alanya'nın Başakşehir'i 3-0 yenmesiyle averajla koltuğunu da rakibine bırakmak zorunda kaldı.



Galatasaray, Kasım 2015'teki 3-3'lük maçtan bu yana ilk kez Antalyaspor'u konuk ettiği bir Süper Lig karşılaşmasında puan kaybetti.



F.BAHÇE'DEN SONRA İLK KEZ

Galatasaray, Antalyaspor karşısında bu sezon ikinci kez bir Süper Lig maçını net gol pozisyonuna giremeden tamamladı. 0-0 sona eren Fenerbahçe maçında da net pozisyona girememişti.