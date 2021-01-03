Tribünde kahroldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasını da tribünden seyretti. Maçı büyük bir heyecanla izleyen tecrübeli çalıştırıcı, ikinci yarı 10 kişi kalmalarına karşın yardımcıları vasıtasıyla 'hücum' emri verdi. Ancak oyuncuların girdiği pozisyonlardan eli boş dönmesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadı ve bu durum fotoğraflara da net bir şekilde yansıdı. Terim'in cezalı olduğu iki maçı kazanan Galatasaray, hocası olmadan ilk kez puan kaybetti. Bu arada başarılı çalıştırıcı, 17. Haftadaki Konya maçında da takımın başında yer almayacak ve cezasını tamamlamış olacak.