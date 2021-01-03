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Son dakika: 'dan Falcao açıklaması!

Son dakika haberleri | Süper 'in 16. haftasında sahasında 'u konuk eden , mücadeleden 0-0'lık beraberlik neticesinde 1 puanla ayrılmıştı. Uzun süreli sakatlığının ardından oyuna 46. dakikada dahil olan ve yalnızca yarım saat sahada kalabilen , bir kez daha aynı bölgeden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray'dan, Falcao ve sakatlığı bulunan diğer futbolcularla ilgili bir açıklama geldi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 15:30
Son dakika: Galatasaray'dan Falcao açıklaması!

Süper 'in 16. haftasında sahasında 'u konuk eden , mücadeleden 0-0'lık beraberlik neticesinde 1 puanla ayrılmıştı. Uzun süreli sakatlığının ardından oyuna 46. dakikada dahil olan ve yalnızca yarım saat sahada kalabilen , bir kez daha aynı bölgeden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray'dan, Falcao ve sakatlığı bulunan diğer futbolcularla ilgili bir açıklama geldi...

Yapılan açıklama şöyle;

, 'in 17. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik oyunsal formda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

, kontrollü bir şekilde antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

, kendisi için hazırlanan program dâhilinde kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

ve 'nin fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde tedavilerine devam edildi.

Antalyaspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Radamel Falcao'nun sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da sponsorumuz 'na ait özel bir uçuşla 'ya giderek müsabaka için bu kentte kampa girecek.

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