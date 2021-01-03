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Galatasaraylı 'den duyarlı davranış!

'ın Norveçli yıldızı , yılbaşı akşamı elinde havai fişeğin patması sonucu hasteneye kaldırılmıştı. Yıldız futbolcunun ambulansta çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşılmış ve Gakatasaray cephesinden konu sert bir dille eleştirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişileri mahkemeye verme kararı almıştı. Omar'dan konuyla ilgili flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 00:46 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 01:01
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den duyarlı davranış!

'ın 29 yaşındaki sağ beki , yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek isterken, havai fişeğin elinde patlamasıyla gözlerinden ciddi şekilde yaralanmıştı.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den duyarlı davranış!

Hayati tehlikesi olmayan ancak futbol kariyeri riske giren Omar'ın yaşadığı travmaya rağmen hastane odasında sergilediği duyarlı davranış herkesi şaşırttı.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den duyarlı davranış!

Sarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın ambulansla hastaneye giderken fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişileri mahkemeye verme kararı aldı.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den duyarlı davranış!

Bu bilgi kendisine iletilen Omar'ın ilk sözleri "Lütfen şikayet etmeyin, kimse işinden olmasın!'' oldu.

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den duyarlı davranış!

G.Saray kalecisi Fatih Öztürk takım olarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, "Ciğerimiz yanıyor. Kelimeler yetersiz. Omar'ın kardeşleri olarak olayın şokunu yaşıyoruz. Bu saatten sonra onun morale ve sevgiye ihtiyacı var. G.Saray ailesi olarak her zaman yanında olup ona destek vereceğiz" diye konuştu. (Sabah)

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