Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'den duyarlı davranış!

Bu bilgi kendisine iletilen Omar'ın ilk sözleri "Lütfen şikayet etmeyin, kimse işinden olmasın!'' oldu.

G.Saray kalecisi Fatih Öztürk takım olarak yaşadıkları üzüntüyü dile getirirken, "Ciğerimiz yanıyor. Kelimeler yetersiz. Omar'ın kardeşleri olarak olayın şokunu yaşıyoruz. Bu saatten sonra onun morale ve sevgiye ihtiyacı var. G.Saray ailesi olarak her zaman yanında olup ona destek vereceğiz" diye konuştu. (Sabah)