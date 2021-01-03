Fatih Terim’e 4 şok birden!

Süper Lig'in 15. haftasında aldığı Trabzonspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın sevinci yalnızca bir hafta sürdü.

Dün oynanan karşılaşmada sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibin savunmasını aşamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zirveyi Başakşehir'i mağlup eden Alanyaspor'a bıraktı.

Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup etmesi halinde ise Galatasaray, zirveyi ezeli rakibine bırakıp 3. sıraya gerileyecek.

TERİM 4 ŞOK BİRDEN YAŞADI! Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı duruma düşerken, 1 isim sakatlandı.

Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Marcao ve Arda Turan ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.