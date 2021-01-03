Haberler Galatasaray Fatih Terim’e 4 şok birden!

’e 4 şok birden!

Son dakika haberleri | 'in 16. haftasında sahasında 'u konuk etti. Haftaya lider giren , sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılınca koltuğu 'a devretti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör tribünde büyük üzüntü hissederken, maç sonunda 4 şok birden yaşadı. İşte detaylar…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 09:20
Fatih Terim’e 4 şok birden!

'in 15. haftasında aldığı galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan 'ın sevinci yalnızca bir hafta sürdü.

Fatih Terim’e 4 şok birden!

Dün oynanan karşılaşmada sahasında 'u ağırlayan , rakibin savunmasını aşamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Fatih Terim’e 4 şok birden!

Bu sonucun ardından son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zirveyi 'i mağlup eden 'a bıraktı.

Fatih Terim’e 4 şok birden!

'ın 'u mağlup etmesi halinde ise , zirveyi ezeli rakibine bırakıp 3. sıraya gerileyecek.

Fatih Terim’e 4 şok birden!

TERİM 4 ŞOK BİRDEN YAŞADI!

'in 16. haftasında 'u ağırlayan 'da 4 isimden 3'ü cezalı duruma düşerken, 1 isim sakatlandı.

Fatih Terim’e 4 şok birden!

Sarı - kırmızılılarda , 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Fatih Terim’e 4 şok birden!

ve ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan maçında cezalı duruma düştüler.

Fatih Terim’e 4 şok birden!

'da karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren ise 74. dakikada sakatlanarak yerini 'ya bıraktı.

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