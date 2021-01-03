Fatih Terim’e 4 şok birden!

Süper Lig'in 15. haftasında aldığı Trabzonspor galibiyetiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'ın sevinci yalnızca bir hafta sürdü.
Dün oynanan karşılaşmada sahasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibin savunmasını aşamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, zirveyi Başakşehir'i mağlup eden Alanyaspor'a bıraktı.
Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup etmesi halinde ise Galatasaray, zirveyi ezeli rakibine bırakıp 3. sıraya gerileyecek.
TERİM 4 ŞOK BİRDEN YAŞADI!
Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray'da 4 isimden 3'ü cezalı duruma düşerken, 1 isim sakatlandı.
Sarı - kırmızılılarda Emre Kılınç, 51. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Marcao ve Arda Turan ise gördükleri sarı kartlar nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan Konyaspor maçında cezalı duruma düştüler.
Galatasaray'da karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Radamel Falcao ise 74. dakikada sakatlanarak yerini Jesse Sekidika'ya bıraktı.