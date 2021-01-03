Büyük darbe!

Galatasaray yeni yılın ilk maçında ağır bir yara aldı. Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, 90 dakika boyunca rakip savunmayı açamayınca iki maçlık galibiyet serisi son buldu. Maç boyu topu kontrol eden Aslan, istediği pozisyonları bir türlü yakalayamadı. Yüzde 66 topla oynayan Galatasaray 15 şut çekerken, 6 isabet sağlasa da topu çizgiden geçiremedi. Cimbom, bu sezon ligde dördüncü beraberliğini alırken, liderliği de averajla Aytemiz Alanyaspor'a kaptırdı.

FALCAO TWİTTER'DA TT OLDU

Aslan, 2 puan ve liderliğin yanında 4 futbolcusunu da yitirdi. 51. dakikada Emre Kılınç yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla atıldı. 55'te Marcao, 81'de ise Arda Turan sarı kart görerek bu sezon ligde 4. sarı karta ulaştı. İki futbolcu Konyaspor maçında cezalı duruma düştü. Sakatlıktan yakasını bir türlü kurtaramayan ve oyuna 46'da giren Radamel Falcao, sol bacağını tutarak dışarı çıktı. Kolombiyalı 76'te yerini Sekidika'ya bıraktı. Falcao, Twitter gündemine birinci sırada girerken, büyük tepki topladı.

KIRMIZIYA İSYAN ETTİ

Arda Turan, Omar'ın fotoğrafını paylaşan sağlık çalışanına tepki gösterdi. Kaptan, "Bu sosyal medyanın sanal hali, tüm gerçekleri unutturuyor. Kardeşimizi öyle görmek bizi çok yaraladı" dedi. Kırmızı karta da isyan eden Arda, "Her darbe kırmızı kart değildir" diye konuştu.

GALİBİYETİ KAÇIRAN TARAFIZ

Ryan Donk, 10 kişi kalmalarına rağmen iyi oynadıklarını söyledi. Hollandalı, "İyi gözüken bir maçtı ama 2 puan kaybettik. 10 kişi kaldık. İlk yarının 40 dakikasında onların sahasındaydık. Kazanabilirdik. Oyunu daha detaylıca analiz edip, kendimizi geliştirmeliyiz" diye konuştu.

POLDİ'YE TARAFTAR TEPKİSİ

Antalyaspor'da top koşturan eski Galatasaraylı Lukas Podolski'nin paylaşımı tepki çekti. Alman futbolcu, maç öncesi, "Yeni yıla özel bir maçla başlıyorum" ifadelerini kullandı. Antalyalı taraftarlar, "Sen İstanbul'da kal, Antalya'yı hak etmiyorsun", "Turizm acentesi açabilir, bizi ilgilendirmez" gibi yorumlar yaptı. Poldi 90+3'te oyuna girdi.

1 PUAN İYİ

Antalya hocası Ersun Yanal, "Futbolda her maçın senaryosu var. Bugünkü senaryo mağlup olmamaktı. Bu her zaman böyle olmayacak, bunun daha pozitifini oynamaya çalışacağız" dedi.

ARDA ÇILDIRDI

81. dakikada sol kanatta topla gitmeye çalışan Arda Turan, Veysel Sarı ile ikili mücadeleye girdi. İki isim beraber oyun alanı dışına çıktı. Hakem tacı Antalyaspor'a verince Arda çıldırdı. Saha kenarındaki su şişesine tekme atıp sarı kart gördü.

EMRE BÖYLE ATILDI

Galatasaray 51. dakikada 10 kişi kaldı. Antalyaspor'da Amilton kontratağa çıkarken Emre Kılınç rakibini durdurmak için arkadan çelme takmak istedi. Rakibinin ayağına basan Emre'ye, hakem Abdülkadir Bitigen direkt kırmızı kart verdi. VAR'dan pozisyonu izleme uyarısı geldi. Bir de ekrandan bakan Bitigen kararını onayladı.