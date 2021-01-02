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'den flaş itiraf! "Kariyerimde en büyük hata "

Bir dönem forması giyen futbolunun önemli isimlerinden olan 'den flaş itiraflar geldi. 37 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı takıma gitmenin kariyerinde yaptığı en büyük hata olduğunu söyledi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 08:58
Goran Pandev'den flaş itiraf! "Kariyerimde en büyük hata Galatasaray"

'ın eski yıldızı , sarı kırmızılı takımda yaşadığı deneyimi kariyer hatası olarak değerlendirdi.

Goran Pandev'den flaş itiraf! "Kariyerimde en büyük hata Galatasaray"

Pandev ülkesinde verdiği röportajda günleriyle ilgili sorulan soruya kısa bir cevap vererek, hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.

Goran Pandev'den flaş itiraf! "Kariyerimde en büyük hata Galatasaray"

Pandev kendisine sorulan, " macerasında neler yaşandı? Farklı bir oyun tarzı ve daha önce hep ailen nedeniyle İtalya'dan ayrılmak istemediğini söylemiştin? Neler söylersin?" sorusuna Pandev şu yanıtı verdi:

Goran Pandev'den flaş itiraf! "Kariyerimde en büyük hata Galatasaray"

"'a gitmek kariyerimde yaptığım en büyük hataydı ama hayatta hatalar yapmamıza da izin var. Benim ve ailem için büyük bir deneyim oldu"

Goran Pandev'den flaş itiraf! "Kariyerimde en büyük hata Galatasaray"

2014 yılında Napoli'den 'a transfer olan ve sezon sonunda Genoa'ya transfer olan futbolcu, sarı kırmızılı forma ile Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Goran Pandev'den flaş itiraf! "Kariyerimde en büyük hata Galatasaray"

37 yaşındaki oyuncu, Makedonya Milli Takımı'nı Avrupa Şampiyonası'na taşımayı başarmıştı.

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