Galatasaray'da tarihi değişim! İşte 10 isimlik transfer listesi

HENRY ONYEKURU Nijeryalı yıldızın menajeri D'avila ile beklenen görüşme İstanbul'da gerçekleşti. Genç yetenekle uzun süre önce anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Monaco ile pazarlık sürecinde de mesafe kat etti. Transferin gerçekleşmesi halinde, ya en baştan ya da kiralama süresinin sonunda Onyekuru'nun bonservisi kesin olarak Galatasaray'a geçecek. Monaco'nun en ciddi şartı bu. Sarı-Kırmızılı kulüp 5 milyon Euro'luk bir teklif iletti. Ancak görünen o ki, anlaşma 1.5 yıllık kiralama ve ardından zorunlu satın almayla 7.5 milyon Euro civarında bir rakam karşılığında gerçekleşecek.

AYTAÇ KARA Galatasaray'ın ara transfer dönemi öncesi işini imza aşamasına getirdiği ilk oyuncu Aytaç Kara... 5 Ocak itibarıyla Aytaç'ın Kasımpaşa ile yollarını tamamen ayırması ve Galatasaray'a imza atması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar bu operasyon için kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkarmayacak. 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla da Türk Lirası üzerinden 3.5 yıllık bir kontrat yapılacak.

ALİ AKMAN Bursaspor'un harika çocuğu Ali Akman'a Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Her ne kadar hem 18 yaşındaki forvet hem de temsilcisi Ayhan Akman, Galatasaray'a söz vermiş olsalar da, transferin devre arasında gerçekleşmesi adına Bursaspor'la bir görüşme yapılacak. Yeşil-Beyazlılar, genç oyuncuyu Avrupa'ya satarak para kazanmak istiyor. Galatasaray cephesi ise sezon sonunda bedava alabileceği genç yetenek için bonservis ödemek istemiyor. Taraflar, takas formülüyle bir çözüm yolu bulmayı deneyecek.

GARRY RODRIGUES Fenerbahçe'ye veda etmesinin ardından, Türkiye'den ayrılmadan hemen önce Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Garry Rodrigues, transfer için anlaşmaya varmıştı. Sarı-Kırmızılılar, yıldız kanat oyuncusunu opsiyon olarak bekletiyor. Galatasaray'da öncelik Onyekuru'da. Ancak Nijeryalı yıldızda bir sorun çıkması halinde, en kısa sürede Rodrigues'in transferi gerçekleşecek. Al İttihad kulübüyle de görüşmelerin tamamlandığı ve oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda herhangi bir pürüz bulunmadığı belirtiliyor.

DIEGO COSTA Cim Bom'da liste başı Diego Costa. Brezilyalı golcü, dün itibarıyla Atletico Madrid'den resmen ayrıldı. Cim Bom'un teklifini değerlendiren 32 yaşındaki yıldız, birkaç gün içerisinde kararını bildirecek. Menacerler vasıtasıyla kurulan ilk temasların olumlu geçtiği ve Galatasaray cephesinde bu transfere çok sıcak bakıldığı belirtiliyor. Anlaşma olursa, Cim Bom bonservis ödemeden dünya çapında bir golcüyü daha renklerine bağlamış olacak. Costa için Arsenal ile Juventus'un da devrede olduğu iddia ediliyor.

JEAN MICHAEL SERI Orta sahaya ilk 11 düzeyinde bir takviye daha yapmayı planlayan sarı kırmızılılar, eski oyuncusu Jean Michael Seri'de karar kıldı. Seri'nin menajeri Franklin Mala da Fulham'la görüşmelere başladı. Ancak Aslan, geçen sezon 1.5 milyon Euro'ya kiraladığı oyuncu için bu kez kiralama bedeli ödemek istemiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da performansı hayal kırıklığı yaratan Etebo'nun bileti kesildi. Ocak ayında Nijeryalı futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, boşalan yabancı kontenjanını Seri ile dolduracak. Fulham'da kadro dışı bırakılan Fildişi Sahilli 6 numara, tekrar Fatih Terim'le çalışmayı çok istiyor. 29 yaşındaki oyuncu ve menajeri, İngiliz kulübünü ikna etmek için yoğun çaba harcıyor.

SALİH UÇAN Sezon sonu sözleşmesi bitecek Salih Uçan, Alanyaspor ile kontrat uzatmama kararı aldı. Beşiktaş'ın da istediği Salih'in seçimi ise Galatasaray oldu. Fatih Terim faktörü ve orta saha rotasyonunda daha rahat yer bulma ihtimali, başarılı futbolcunun kararında etkili oldu. Terim, orta alanda Taylan'ı rahatlatmak için bu transferin devre arasında gerçekleşmesini istiyor. Yönetim, Alanya'ya düşük bir miktar bonservis önermeyi de göze aldı. Genç oyuncular da takaslanabilir.

KENAN KARAMAN Yönetim, gurbetçi yıldızın bonservisini sezon sonunda bedava almak için görüşmeler yapmıştı, ancak işler değişti. Terim, forvet hattında yapacağı güncelleme için Kenan'ın ikinci yarıda mutlaka kadrosunda olmasını istiyor. Alman kulübü Fortuna Düsseldorf ile yeniden görüşmeler yapıldı. Oyuncunun bonservis bedeliyle ilgili bir anlaşmazlık var. Ancak pazarlıkların bir süre daha devam edeceği belirtiliyor. Bu arada Kenan Karaman'ı Beşiktaş'ın da çok istediği, ancak Milli futbolcunun Galatasaray'da ısrar etmesi nedeniyle anlaşmanın gerçekleşmediği öğrenildi.

AHMED MUSA Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple temas halinde olan ve Galatasaray'ın gündeminde de olan Nijeryalı yıldız Ahmed Musa için temaslar sürüyor. Ahmed Musa'nın menajeri Tony Harris, "Galatasaray'ın transfer görüşmesinde başarısız olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Haber doğru değil, bekleyeceğiz ve göreceğiz" açıklamasını yaparak sarı-kırmızılı takımla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.