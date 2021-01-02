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'da ve Turan cezalı duruma düştü

'in 16. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi ve zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılarda ve kaptan Turan gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 21:47
Galatasaray'da Marcao ve Arda Turan cezalı duruma düştü

'ın futbolcusu ve kaptan Turan, maçında gördükleri sarı kart ile gelecek hafta oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

'in 16. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Marcao, , , ve sarı karı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 55. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen, Marcao'ya sarı kart gösterdi. 81. dakikada da bir pozisyon sonrasında Arda Turan sarı kart gördü.

Sınırda bulunan Marcao ve Arda, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor müsabakasında cezasından dolayı yer alamayacak.

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