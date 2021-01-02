Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası Levent Şahin'den gönderme! "Rakip 1 puan için gelmiş"

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Levent Şahin, açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Öncelikle maçtan önce de söylemiştik, bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik, çok üzgünüz. Maça başlamadan önce, gerçekten inanmış, hazır ve maçın bilincinde olan bir oyuncu grubuyla maça başladık. Sadece savunma anlayışıyla oynayan bir Antalyaspor'la karşılaştık. Hem merkez hem kenarlardan yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama golü bulamadık.

Emre'nin pozisyonu sonucunda 10 kişi kaldık. Rakipten hücum olarak aksiyon bekledik. 3-6-1 düzeninde oynayan bir rakip karşısında devam ettik. Rakibin savunma, bizim hücum bölgemizde geçen bir maçtı. Rakip 1 puan için gelmişti. Tabii bunlar bizler için bir bahane değil, bir puana da sevinecek bir takım değiliz. Bizim için kaybedilen bir 2 puan. Lig uzun bir maraton. Bu bir puan bile bizim için ilerleyen dönemlerde etkili bir puan olacak. Ama sonuçta kaybettiğimiz 2 puan" ifadelerini kullandı.



"EMRE'NİN KIRMIZI KARTI YORUMA AÇIK, BİZ GÖRE YANLIŞ"



Emre Kılınç'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili gelen soruya yanıt veren Şahin, "Emre'nin kırmızı kartını biz de izledik, yoruma açık, bize göre olmayan bir kırmızı kart. Ama kırmızı kart öncesinde biz tamamen oyun oynamak isteyen bir takım görüntüsündeydik, böyle bir takımız. Birçok kez oyunu yavaşlatan rakip oyuncuları ikaz etmemesi bizim için daha önemliydi. Kırmızı kart bize göre çok ağır bir karar" ifadelerini kullandı.



TRANSFER SÖZLERİ



Transfer dönemiyle ilgili olarak, "Bizler zaten kendi içerimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım doğru oyuncular üzerinde doğru sonuçlar alırız" diyen Şahin, Marcao'nun son dönemdeki agresif durumu ile ilgili olarak ise "Marcao ile ilgili bir şey söylemeye gerek yok, oyun içerisinde olabilecek işler" yorumunu yaptı.



