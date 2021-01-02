Haberler Galatasaray Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Levent Şahin'den Omar açıklaması! "Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek"

- maçı öncesi 'den açıklaması! "Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek"

'in 16. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör 'in yardımcısı , açıklamalarda bulundu. Şahin, "Saha içerisi veya antrenmanda darbe sonucu değildi, insani bir olaydı. İnsanlardan 'a dua etmelerini istiyoruz. Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek. Ellerinden geleni yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:31 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 18:54
Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesi Levent Şahin'den Omar açıklaması! "Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek"

'in 16. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda teknik direktör 'in yardımcısı , açıklamalarda bulundu.

İşte Levent Şahin'in açıklamaları:

Maalesef 2020'yi talihsiz bir kazayla kapattık. Son 3 gündür hepimiz, bütün Galatasaray ailesi olarak inanılmaz üzgün zamanlar geçirdik. Bizler çok etkilendik, çünkü 'dayız. 'la birlikte olduk.

TEK İSTEĞİMİZ...

Omar, bir futbolcudan daha farklı birisi. Hem çok güçlü bir karakter, hem de inanılmaz bir aile babası. Böyle olması bizi çok etkiledi. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Tek isteğimiz bu.

ARKADAŞLARI ONUN İÇİN MÜCADELE EDECEK

Saha içerisi veya antrenmanda darbe sonucu değildi, insani bir olaydı. İnsanlardan Omar'a dua etmelerini istiyoruz. Arkadaşları bugün onun için mücadele edecek. Ellerinden geleni yapacaklar.

EKSİKLER VAR

Maalesef eksikler var. Bir kısım yarından itibaren dönecek. antrenman eksikliği nedeniyle yok. kart cezalısı. Bu uzun süreçte, hangi arkadaşımıza ne kadar görev verirsek yapacaktır.

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