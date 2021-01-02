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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

, Süper Lig'in 16. haftasında 'u evinde ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, alacağı galibiyetle liderliğini sürdürmek istiyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:49
Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

GALATASARAY SON 8 MAÇTA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 8 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2016'da alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 24 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 15-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 müsabakada da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 52 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi. Bu arada taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 12 lig maçının 6'sını Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti. Öte yandan Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

GALATASARAY, SAHASINDA 10 YILDIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, son 10 yılda Akdeniz temsilcisiyle İstanbul'da oynadığı lig maçlarında mağlup olmadı.

Kırmızı-beyazlılara sahasında son olarak 2009-2010 sezonunun ikinci yarısında 8 Mayıs 2010'da yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki süreçte evinde rakibine maç kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu dönemde Antalyaspor ile sahasında yaptığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılıların attığı 25 gole Akdeniz temsilcisi 7 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Antalyaspor ile evinde oynadığı son 3 lig maçını da kazanırken toplamda 13 gol atıp, kalesinde gole izin vermedi.

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