Galatasaray - Antalyaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Galatasaray ve Antalyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Kıran kırana geçen mücadelede Galatasaray, Emre Kılınç'ın kırmızı kart ile cezalandırılması sonrası 10 kişi devam etti. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

FALCAO DEVAM EDEMEDİ, EMRE KIZARDI

Sarı kırmızılılarda Falcao, 46'da sakatlanarak yerini Ömer Bayram'a bıraktı. Emre Kılınç ise 51. dakikada Amilton'a yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Abülkadir Bitigen tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 30'a çıkartırken ligde 2. sıraya geriledi. Antalyaspor ise 18 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

11. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

46. dakikada ceza sahasında verkaç yapmak isteyen Oğulcan Çağlayan, rakibinden seken topu yeniden önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

49. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Belhanda'nın vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

77. dakikada Arda Turan'ın soldan içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde ön direkteki Oğulcan vurdu ancak kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada Saracchi'nin soldan ortasında ön direkteki Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla vurduğu topu kaleci Boffin kontrol etti.

Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.