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'den forvet kararı! İşte Galatasaray'ın Antalya maçı 11'i

Son haftalarda başarılı bir çıkışa imzasını atan ve liderliğe oturan Galatasaray bugün Akdeniz ekibini konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi 'in sahaya süreceği ilk 11'i belli olmaya başladı. İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:37 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Fatih Terim'den forvet kararı! İşte Galatasaray'ın Antalya maçı 11'i

Galatasaray, 'in 16. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligdeki son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgi yaşayarak puanları toplayan Cimbom bugün de kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Taylan cezalı, Omar ile birlikte sakatlıkları bulunan , Etebo ve Feghouli bugün yok. Ayrıca 2 maç daha cezası bulunan de kulübede olmayacak. Ancak sarı-kırmızılılar galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: OKAN, LINNES, LUYINDAMA, , SARACCHI, DONK, BELHANDA, EMRE KILINÇ, OĞULCAN, ARDA, FALCAO

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NALDO, KUDRYASHOV, NURİ, FREDY, GÖKDENİZ, PODOLSKI, AMILTON, ORGIL

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da kaptan , , , Marcao ve , Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 17. haftadaki müsabakasında forma giyemeyecek.

FORVETTE FALCAO
Koronavırüs testi pozitif çıkan ve ile karantina süresi dolan bugün kadroda yer alacak. Ancak Terim kalede bir değişiklik düşünmüyor. Okan sahada olacak. Ayrıca forvette ise geçtiğimiz hafta sahalara dönen 'nun görev yapması bekleniyor. Oğulcan ise kanada geçecek.

29
Galatasaray, ligde topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girerken Antalya ise 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı

ALANYASPOR SON OLDU
Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 4 lig maçında mağlup olmadı. Evindeki son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarıkırmızılı ekip, sonrasındaki 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

ANTALYA'DA 7 EKSİK
Geçen hafta sahasında Hatay'dan 6 yiyerek büyük bir şok yaşayan Antalyaspor, Galatasaray karşısında moral peşinde. Ancak kırmızı-beyazlı ekipte Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Armel Drole, Serdar Gürler, Ali Eren İyican, Adis Jahovic ve son oynanan Atakaş Hatayaspor maçında sakatlanan Sidney Sam bugün de yok.

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