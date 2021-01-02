Fatih Terim'den forvet kararı! İşte Galatasaray'ın Antalya maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile İstanbul'da karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligdeki son 9 karşılaşmada 7 galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgi yaşayarak puanları toplayan Cimbom bugün de kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Taylan cezalı, Omar ile birlikte sakatlıkları bulunan Babel, Etebo ve Feghouli bugün yok. Ayrıca 2 maç daha cezası bulunan Fatih Terim de kulübede olmayacak. Ancak sarı-kırmızılılar galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: OKAN, LINNES, LUYINDAMA, MARCAO, SARACCHI, DONK, BELHANDA, EMRE KILINÇ, OĞULCAN, ARDA, FALCAO



ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NALDO, KUDRYASHOV, NURİ, FREDY, GÖKDENİZ, PODOLSKI, AMILTON, ORGIL



BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 17. haftadaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.



FORVETTE FALCAO

Koronavırüs testi pozitif çıkan Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir ile karantina süresi dolan Mbaye Diagne bugün kadroda yer alacak. Ancak Terim kalede bir değişiklik düşünmüyor. Okan sahada olacak. Ayrıca forvette ise geçtiğimiz hafta sahalara dönen Radamel Falcao'nun görev yapması bekleniyor. Oğulcan ise kanada geçecek.



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Galatasaray, ligde topladığı 29 puanla 16. haftaya lider girerken Antalya ise 17 puan ve averajla 15. sırada yer aldı



ALANYASPOR SON OLDU

Antalyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 4 lig maçında mağlup olmadı. Evindeki son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarıkırmızılı ekip, sonrasındaki 4 iç saha maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



ANTALYA'DA 7 EKSİK

Geçen hafta sahasında Hatay'dan 6 yiyerek büyük bir şok yaşayan Antalyaspor, Galatasaray karşısında moral peşinde. Ancak kırmızı-beyazlı ekipte Ufuk Akyol, Bahadır Öztürk, Armel Drole, Serdar Gürler, Ali Eren İyican, Adis Jahovic ve son oynanan Atakaş Hatayaspor maçında sakatlanan Sidney Sam bugün de yok.