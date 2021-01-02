Haberler Galatasaray Aslan Trezeguet! Galatasaray gözünü kararttı

! gözünü kararttı

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, transferde gözünü kararttı. , Galatasaray'ın 26 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunu 1.5 yıllığına kiralamak için ile görüşeceğini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 00:24 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 00:32
Aslan Trezeguet! Galatasaray gözünü kararttı

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Aslan Trezeguet! Galatasaray gözünü kararttı

2020'yi zirvede tamamlayan , şampiyonluk için gözünü kararttı. Kanat transferi isteyen Aslan'da gündeme gelen ilk isim Onyekuru olmuştu.

Aslan Trezeguet! Galatasaray gözünü kararttı

Ancak Monaco ile Nijeryalı oyuncu için henüz bir anlaşma sağlanamadı. Sarı-kırmızılılar da bir dönem Kasımpaşa'da oynayan Trezeguet'ye yöneldi.

Aslan Trezeguet! Galatasaray gözünü kararttı

İngiliz gazetesi, sarı-kırmızılı kulübün 1.79'luk futbolcunun 1.5 seneliğine kiralanması konusunda yönetimi ile görüşmeye hazırlandığını duyurdu.

Aslan Trezeguet! Galatasaray gözünü kararttı

Premier Lig ekibinin 26 yaşındaki Mısırlı oyuncuyu göndermeye hazır olduğu da haberde yer aldı. Takımında sürekli yedek kalan Trezeguet parçalıyı giymek istiyor.

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