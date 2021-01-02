Aslan Trezeguet! Galatasaray gözünü kararttı

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
2020'yi zirvede tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk için gözünü kararttı. Kanat transferi isteyen Aslan'da gündeme gelen ilk isim Onyekuru olmuştu.
Ancak Monaco ile Nijeryalı oyuncu için henüz bir anlaşma sağlanamadı. Sarı-kırmızılılar da bir dönem Kasımpaşa'da oynayan Trezeguet'ye yöneldi.
İngiliz The Sun gazetesi, sarı-kırmızılı kulübün 1.79'luk futbolcunun 1.5 seneliğine kiralanması konusunda Aston Villa yönetimi ile görüşmeye hazırlandığını duyurdu.
Premier Lig ekibinin 26 yaşındaki Mısırlı oyuncuyu göndermeye hazır olduğu da haberde yer aldı. Takımında sürekli yedek kalan Trezeguet parçalıyı giymek istiyor.