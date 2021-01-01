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Yıldız isimler Omar Elabdellaoui'yi yalnız bırakmadı

Mbaye Diagne, , Jimmy Durmaz, ve , 'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'yi hastanede ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 16:56
Yıldız isimler Omar Elabdellaoui'yi yalnız bırakmadı

'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanmıştı.

Omar'a destek için hastaneye ziyaretlerini sürdürüyor. Galatasaraylı futbolcular Mbaye Diagne, , İdari Direktör Yardımcısı , Yardımcı Antrenör ve 'te oynayan Jimmy Durmaz, 29 yaşındaki futbolcuyu ziyaret etmek için hastaneye geldi.

Öte yandan kötü haberi alan Omar Elabdellaoui'nin ailesi de akşam saatlerinde 'ye gelecek.

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