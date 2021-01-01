Haberler Galatasaray Transfer bombası patlıyor! Barcelona'dan Galatasaray'a...

Transfer bombası patlıyor! 'dan 'a...

Son dakika haberi: Yıldız futbolcu, 'da şans bulamaması nedeniyle ayrılmak için izin isterken menajeri de Galatasaray ve ile temas kurdu. kabul ederse kiralanması için girişimler başlayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Transfer bombası patlıyor! Barcelona'dan Galatasaray'a...

Regista arayışlarına devam eden 'ın gündemine Barcelono'dan Carles Alena da girdi. İspanyol RAC-1 geçen sezon Real Betis'te kiralık oynayan İspanyol futbolcunun, bir kez daha 'dan ayrılmak için yönetime başvurduğunu yazdı.

Transfer bombası patlıyor! Barcelona'dan Galatasaray'a...

İddiaya göre; iki sezon önce Milan ve Tottenham ile görüşen 22 yaşındaki Alena'ya yönetimi o dönemde "Geleceğin yıldızını kaçırmayalım" diye izin vermemişti. ANCAK gelinen süreçte Alena, Barça'da forma bulamayacağını anladığı için ayrılmak için başvurdu.

Transfer bombası patlıyor! Barcelona'dan Galatasaray'a...

Başarılı futbolcunun menajeri ilk etapta oyuncusuyla ilgilenen ve ile görüştü. Teknik direktör 'in kararına göre Alena ve ile masaya oturulacak. Sezon başında Etebo'yu kiralayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcudan beklediği katkıyı alamamıştı.

Transfer bombası patlıyor! Barcelona'dan Galatasaray'a...

48 DAKİKA FORMA GİYDİ
alt yapısından yetişen Carles Alena, bu sezon La Liga'da sadece 2 maçta 48 dakika şans bulabildi. Geçen sezon Real Betis'te ise 19 maça çıkmış, 1 gol, 2 asist ile oynamıştı.

Transfer bombası patlıyor! Barcelona'dan Galatasaray'a...

Transfermarkt değeri 18 milyon euro olan futbolcu, forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.Etebo'nun gönderilmesi planlanırken Alena da adaylar arasına eklenmiş oldu.

SON DAKİKA