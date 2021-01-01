Terim’in yeri ayrı

Aytaç Kara, Galatasaray'a transferinin kısa bir süre içinde netleşeceğini söyledi. "Fatih Terim zaten beni Eskşehirspor'da oynarken ilk milli takıma çağıran hocamdır" diyen başarılı orta saha, "Türkiye'deki her oyuncu onunla çalışmak ister. İnşallah hayırlısı neyse bu iki üç gün içinde netleşir. Ne olacağını göreceğiz" dedi.



Galatasaray, Aytaç Kara'yı renklerine katmak için Kasımpaşa ile ilişiğinin kesilmesini bekliyor.



EROL BULUT'U GERİ ÇEVİRDİ

Aytaç Kara ile prensipte anlaştı ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut araya girdi. Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı Aytaç'ı, sarı-lacivertli takıma davet etti. Orta sahanın hem defansif hem de ofansif yönünde oynayacak bir isme ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak Aytaç, Galatasaray'a söz verdiğini ve dönmeyeceğini söyleyince konu kapandı.



