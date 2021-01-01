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Terim’in yeri ayrı

, 'a transferinin kısa bir süre içinde netleşeceğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:09 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Terim’in yeri ayrı

, 'a transferinin kısa bir süre içinde netleşeceğini söyledi. " zaten beni 'da oynarken ilk milli takıma çağıran hocamdır" diyen başarılı orta saha, "'deki her oyuncu onunla çalışmak ister. İnşallah hayırlısı neyse bu iki üç gün içinde netleşir. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Galatasaray, Aytaç Kara'yı renklerine katmak için ile ilişiğinin kesilmesini bekliyor.

EROL BULUT'U GERİ ÇEVİRDİ
Aytaç Kara ile prensipte anlaştı ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut araya girdi. Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı Aytaç'ı, sarı-lacivertli takıma davet etti. Orta sahanın hem defansif hem de ofansif yönünde oynayacak bir isme ihtiyacı olduğunu söyledi. Ancak Aytaç, Galatasaray'a söz verdiğini ve dönmeyeceğini söyleyince konu kapandı.

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