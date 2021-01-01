Origi'ye flaş tavsiye! "Galatasaray'ı değerlendirmeli"

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray'da orta saha ve forvet takviyesi gündemin ilk sırasında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok isimle temasa geçerken, İspanyol basını Cimbom için Divock Origi iddiasında bulunmuştu.

G.Saray, Falcao veya Diagne'nin ayrılma ihtimali nedeniyle Liverpool'un Belçikalı yıldızını gündemine alırken, oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Fichajes.net'ten Hector Andreu, 25 yaşındaki golcünün iyi bir futbolcu olduğunu ve dikkatli bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

"G.SARAY'I DEĞERLENDİRMELİ" Andreu, "Divock'ün önünde halen çok uzun bir kariyer var. Kendisini çok tehlikeli bir forvet haline getiren kıskanılacak bir fiziğe sahip. Ancak Liverpool'da çok fazla yıldız olduğu için yer bulamıyor. Galatasaray kendisine 11 şansı sunarsa değerlendirmeli. Hata yapmamalı" ifadesini kullandı.