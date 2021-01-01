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Origi'ye flaş tavsiye! "'ı değerlendirmeli"

Ara transfer döneminde ve ile yolları ayırma planları yapan için 'nın ardından iddiası da gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların, 'un Belçikalı golcüsünü gündemine aldığı öne sürülürken, gazeteciden Origi'ye flaş bir tavsiye geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:06 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 09:54
Origi'ye flaş tavsiye! "Galatasaray'ı değerlendirmeli"

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan 'da orta saha ve forvet takviyesi gündemin ilk sırasında bulunuyor.

Origi'ye flaş tavsiye! "Galatasaray'ı değerlendirmeli"

Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör 'in raporu doğrultusunda birçok isimle temasa geçerken, basını Cimbom için iddiasında bulunmuştu.

Origi'ye flaş tavsiye! "Galatasaray'ı değerlendirmeli"

, veya 'nin ayrılma ihtimali nedeniyle 'un Belçikalı yıldızını gündemine alırken, oyuncuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi.

Origi'ye flaş tavsiye! "Galatasaray'ı değerlendirmeli"

Fichajes.net'ten , 25 yaşındaki golcünün iyi bir futbolcu olduğunu ve dikkatli bir seçim yapması gerektiğini söyledi.

Origi'ye flaş tavsiye! "Galatasaray'ı değerlendirmeli"

"G.SARAY'I DEĞERLENDİRMELİ"

Andreu, "Divock'ün önünde halen çok uzun bir kariyer var. Kendisini çok tehlikeli bir forvet haline getiren kıskanılacak bir fiziğe sahip. Ancak 'da çok fazla yıldız olduğu için yer bulamıyor. kendisine 11 şansı sunarsa değerlendirmeli. Hata yapmamalı" ifadesini kullandı.

Origi'ye flaş tavsiye! "Galatasaray'ı değerlendirmeli"

ile anılan bu sezon 'da 3 maçta forma giyebildi, gol ya da asist üretemedi.

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