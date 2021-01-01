Haberler Galatasaray Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

'ın yıldız futbolcusu , yeni yıl kutlaması sırasında elindeki Havai fişeğin patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastaneden yapılan açıklamada Omar'ın bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu ifade etti. Norveçli futbolcunun yaralanmasıyla ilgili detay ise yürekleri burktu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 13:47
Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

Dün gece yeni yıla saatler kala gelen son dakika haberi tüm spor camiasını üzdü. 'ın Norveçli sağ beki 'nin elinde havai fişek patladığı ve bazı parçaların yüzüne geldiği açıklandı.

Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

Bu üzücü gelişmenin ardından 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak hastaneye giderek oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

Omar'ın uzun süre görme kaybı yaşayabileceğini ifade edilirken Abdürrahim Albayrak, yıldız oyuncunun gözünün yıkanacağını açıkladı. Omar yaklaşık 1 ay önce de corona virüs geçirmişti.

Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

'ın başarılı sağ beki 'nin iki gözünde de problem olduğu bir gözündeki görme kaybının çok yüksek olduğu ifade edildi.

Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

Son dakika bilgisine göre Omar'ın önce Bahçelievler'de bir hastaneye kaldırıldığı daha sonra durumun riskinden dolayı sponsorlu hastaneye nakil ettirildiği de gelen bilgiler arasında...

Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

DOWN SEMDROMLU OĞLUNU EĞLENDİRMEK İÇİN...

Sabah'ın haberine göre; Omar'ın üç çocuğundan birinin down sendromlu olduğu başarılı oyuncunun çocuğunu eğlendirmek için havai fişek sistemi kurduğu ortaya çıktı...

Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

OMAR'IN DOKTORU PROF. DR. VEDAT KAYA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Omar'ın doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Vedat Kaya, Omar'ın durumunun finalde nereye varacağına ilişkin takiplerin yapıldığını incelemelerin yapıldığını vurguladı.

Omar Elabdellaoui'nin yaralanmasında yürek burkan detay!

Omar'ın durumunun düne göre daha iyi olduğunu ifade eden uzman isim bir gözün diğerine göre daha hasarlı olduğunu ifade etti. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemlerden sonra durumun netliğe kavuşacağı vurgulandı.

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