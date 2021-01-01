Galatasaray'da iki ayrılık kapıda! Devre arasında sözleşme feshedilecek

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda.

Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan Etebo ile birlikte Jesse Sekidika oldu.

Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan Etebo ile birlikte Jesse Sekidika oldu.

Henüz bekleneni veremeyen Jesse Sekidika ise sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak.