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'da iki ayrılık kapıda! Devre arasında sözleşme feshedilecek

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde radikal kararlar almayı planlıyor. Buna göre sezon başında transfer edilen o isimle de yollar ayrılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:00 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 23:01
Galatasaray'da iki ayrılık kapıda! Devre arasında sözleşme feshedilecek

Transfer çalışmalarına hız veren , yeni alacağı yabancı oyunculara yer açmak için bir yandan da bazı yabancılarla yollarını ayırmak zorunda.

Galatasaray'da iki ayrılık kapıda! Devre arasında sözleşme feshedilecek

Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan ile birlikte Jesse oldu.

Galatasaray'da iki ayrılık kapıda! Devre arasında sözleşme feshedilecek

Cimbom'da ilk olarak gözden çıkarılan yabancılar Stoke City'den kiralanan ile birlikte Jesse oldu.

Galatasaray'da iki ayrılık kapıda! Devre arasında sözleşme feshedilecek

Henüz bekleneni veremeyen Jesse ise sürekli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanacak.

Galatasaray'da iki ayrılık kapıda! Devre arasında sözleşme feshedilecek

Aslan böylelikle 2 yabancı transferi için kadrosunda yer açacak. Ayrıca Babel'e de teklif gelmesi halinde Hollanda oyuncu ile yollar ayrılacak. (Takvim)

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