Galatasaray kötü başladı iyi bitirdi

MUSLERA'YI KAYBETTİ
Sarı-kırmızılı takım, pandemi arası sonrası gittiği Rize deplasmanda büyük şok yaşadı. Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrılmasının yanında kaleci Muslera ve Andone'nin sakatlıklarıyla ikinci oyuncuyu da kaybetti. 6 39
MAÇTA 22 GALİBİYET
Galatasaray 2020'de Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi elemelerinde toplam 39 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, müsabakalarda 22 galibiyet alıp, 9 kez sahadan mağlup ayrıldı. 8 karşılaşma ise berabere bitti. Aslan, 70 gol atıp, kalesinde 40 gol gördü. 6
EN AZ GOL YİYEN TAKIM
2020-2021 sezonunda Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi. Alanyaspor'un puan kaybetmesiyle de sarı-kırmızılılar 2020'yi lider tamamlamış oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca 10 golle en az gol yiyen takım olarak seneyi kapadı.
AVRUPA'YA ERKEN VEDA
Galatasaray, 2020-2021 sezonunda Avrupa Ligi'ne elemelerden başladı. 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü, 3. Eleme Turu'nda da Hırvat temsilcisi Hajduk Split'i eleyen Aslan, play-off'ta ise Glasgow Rangers'a yenildi ve Avrupa defterini kapadı.
KORONAVİRÜS KABUSU
Koronavirüsü vakaları Galatasaray'da da görüldü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve teknik direktör Fatih Terim, koronavirüse yakalandı. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim daha sonra bu hastalığı atlattılar.
CENGİZ'İN AMELİYATLARI
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2020 yılında birçok sağlık sorunu yaşadı. Başkan Cengiz, yaşadığı çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle mayıs ayında önce beyin sonra da mide ameliyatı geçirmek zorunda kaldı.
ARDA YUVASINA DÖNDÜ
Galatasaray'ın altyapısında yetişen Arda Turan, 5 Ağustos'ta yuvasına döndü. Arda, 2011-12 sezonu başında 13 milyon euro'ya Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
20 YIL SONRA BİR İLK!
2019-2020 sezonunda 23 Şubat'ta Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek 20 yıllık yenememe serisini bitirdi. Nefes kesen derbiden 3-1 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, tarihi bir galibiyet elde etti.
TERİM SEVİNCİ
TFF Tahkim Kurulu, G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 5 maç men cezasını 4 karşılaşmaya düşürdüğünü duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, Karagümrük ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Terim'e çeşitli nedenlerle verilen men cezasının 4 maça indirildiği belirtildi. Antalya ve Konya sınavlarında yine saha kenarında olamayacak olan İmparator, 9 Ocak'taki Gençlerbirliği maçında takımının başında yer alabilecek.
"NEŞENİZ BOL OLSUN"
İmparator sosyal medyadan, "Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun" mesajıyla yeni yılı kutladı.