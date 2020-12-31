Haberler Galatasaray Belhanda ile ipler kopuyor! Ayrılırsa...

ile ipler kopuyor! Ayrılırsa...

'da performansı sürekli tartışma konusu olan ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan oyuncu Younes ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:18 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Belhanda ile ipler kopuyor! Ayrılırsa...

ile Younes arasında ipler koptu. Son 1.5 sezondur sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu Körfez ülkelerinden bir takıma satmaya çalışıyordu. Ancak Belhanda her seferinde Galatasaray'da kalmak istediğini, eğer ayrılırsa 'dan bir takıma gideceğini iddia etti. Hatta, "'a gideceğime futbolu bırakırım" dedi. Ancak Faslı oyuncunun, Katar'dan aldığı teklifi, ekstradan 3 milyon Euro'yu bulan imza parası karşılığında kabul ettiği ortaya çıktı. Galatasaray son olarak bonuslarla beraber 2 milyon Euro önermiş ancak Belhanda bu teklifi az bulmuştu.

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