Belhanda ile ipler kopuyor! Ayrılırsa...

Galatasaray ile Younes Belhanda arasında ipler koptu. Son 1.5 sezondur sarı-kırmızılı yönetim, Faslı oyuncuyu Körfez ülkelerinden bir takıma satmaya çalışıyordu. Ancak Belhanda her seferinde Galatasaray'da kalmak istediğini, eğer ayrılırsa Fransa'dan bir takıma gideceğini iddia etti. Hatta, "Katar'a gideceğime futbolu bırakırım" dedi. Ancak Faslı oyuncunun, Katar'dan aldığı teklifi, ekstradan 3 milyon Euro'yu bulan imza parası karşılığında kabul ettiği ortaya çıktı. Galatasaray son olarak bonuslarla beraber 2 milyon Euro önermiş ancak Belhanda bu teklifi az bulmuştu.