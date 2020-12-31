Geçen hafta Belhanda'nın sözleşmesini yenilemek için İstanbul'a gelen D'Avila bir kez daha Onyekuru ismini gündeme getirdi…

Galatasaray'ın Ahmed Musa ile ilgilendiği ortamda Onyekuru'yu getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Yöneticileri ikna etmeye çalıştı.

Ancak Monaco'nun şartları Galatasaray için çok ağır. Şu durumda kabul edilmesi zor gibi duruyor. İşte o maddeler:

-Kiralama yok. Opsiyonlu kiralama söz konusu değil. Sadece satış. Bonservis bedeli 7.5 milyon euro...

-Ödeme tek seferde yapılacak. Banka teminatı, taksit olmayacak. Önce oyuncu için belirlenen bonservis bedeli yatırılacak, daha sonra imzalar atılacak.