Haberler Galatasaray Onyekuru'da şartlar ağır! İşte menajerinin talepleri

'da şartlar ağır! İşte menajerinin talepleri

Ara transferin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarında vitesü yükselten 'da gündemdeki isimlerden biri de Henry ... Oyuncunun menajeri sarı-kırmızılı yöneticilere şartları sundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:22 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Onyekuru'nun menajeriyle görüşüldü! İşte sözleşme şartları...

Geçen hafta 'nın sözleşmesini yenilemek için 'a gelen D'Avila bir kez daha ismini gündeme getirdi…

Onyekuru'nun menajeriyle görüşüldü! İşte sözleşme şartları...

'ın Ahmed Musa ile ilgilendiği ortamda 'yu getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Yöneticileri ikna etmeye çalıştı.

Onyekuru'nun menajeriyle görüşüldü! İşte sözleşme şartları...

Ancak Monaco'nun şartları için çok ağır. Şu durumda kabul edilmesi zor gibi duruyor. İşte o maddeler:

Onyekuru'nun menajeriyle görüşüldü! İşte sözleşme şartları...

-Kiralama yok. Opsiyonlu kiralama söz konusu değil. Sadece satış. Bonservis bedeli 7.5 milyon euro...

Onyekuru'nun menajeriyle görüşüldü! İşte sözleşme şartları...

-Ödeme tek seferde yapılacak. teminatı, taksit olmayacak. Önce oyuncu için belirlenen bonservis bedeli yatırılacak, daha sonra imzalar atılacak.

Onyekuru'nun menajeriyle görüşüldü! İşte sözleşme şartları...

-Anlaşma sağlanırsa menajerlik ücreti, vergiler, yetiştirme ücreti dahil tüm masraflar tarafında karşılanacak.

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