Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! Galatasaray...

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine kiralık olarak Fatih Karagümrük'te devam eden Jimmy Durmaz; Galatasaray ve İsveç Milli Takımı üzerine açıklamalarda bulundu.

Jimmy Durmaz, Karagümrük'te oynamaya başlayarak yeniden saha içi ritmi kazandığını belirtti.

"MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORUM" EURO 2020 hayali için konuşan İsveçli milli oyuncu; "Kulüp maçlarında sık oynamadığım için milli takıma saçilmemişim. Futbolda buna göre karar veriliyor ama ben katılmıyorum, Galatasaray'da çok iyi oyuncularla rekabet içindeydim. Halen milli takımın bir parçası olmam gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Milli takımda uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptığı Zlatan Ibrahimovic için de konuşan 31 yaşındaki oyuncu; "Zlatan dünyanın en büyük spor yıldızlarından birisidir.

Zlatan, milli takımda yabancı uyruklulara yer açılmasını eleştirdi ama bence yabancı uyruklulara da yer açılmalı. Tabii ki herkesin kendi fikrini ifade etme hakkı var." açıklamasında bulundu.