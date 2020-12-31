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Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! ...

Süper Lig ekiplerinden 'te forma giyen Galatasaraylı eski futbolcu, İsveçli futbolcu önemli açıklamalarda bulundu. Durmaz, konuşmasında kariyerinden İsveç Milli Takımı'na ve Zlatan Ibrahimovic'e kadar önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:01
Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! Galatasaray...

'dan ayrıldıktan sonra kariyerine kiralık olarak 'te devam eden Jimmy Durmaz; Galatasaray ve İsveç Milli Takımı üzerine açıklamalarda bulundu.

Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! Galatasaray...

Jimmy Durmaz, Karagümrük'te oynamaya başlayarak yeniden saha içi ritmi kazandığını belirtti.

Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! Galatasaray...

"MİLLİ FORMAYI HAK EDİYORUM"

EURO 2020 hayali için konuşan İsveçli milli oyuncu; "Kulüp maçlarında sık oynamadığım için milli takıma saçilmemişim. Futbolda buna göre karar veriliyor ama ben katılmıyorum, Galatasaray'da çok iyi oyuncularla rekabet içindeydim. Halen milli takımın bir parçası olmam gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! Galatasaray...

Milli takımda uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptığı Zlatan Ibrahimovic için de konuşan 31 yaşındaki oyuncu; "Zlatan dünyanın en büyük spor yıldızlarından birisidir.

Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! Galatasaray...

Zlatan, milli takımda yabancı uyruklulara yer açılmasını eleştirdi ama bence yabancı uyruklulara da yer açılmalı. Tabii ki herkesin kendi fikrini ifade etme hakkı var." açıklamasında bulundu.

Jimmy Durmaz'dan itiraf geldi! Galatasaray...

Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jimmy Durmaz, bu sezon çıktığı 12 resmi maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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