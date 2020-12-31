Haberler Galatasaray Fatih Terim'den yeni yıl mesajı!

'den yeni yıl mesajı!

'ın tecrübeli çalıştırıcısı sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Terim mesajında "Doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:25
Fatih Terim'den yeni yıl mesajı!

Teknik Direktörü , yeni yıl mesajı yayımladı.

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Var olanların kıymetini, kaybetmeden bileceğimiz, 'Değer mi?' sorusuna karşılık, 'Gönülden değer.' diyeceğimiz, bol bol şükredip doğrularımız kadar hatalarımızı kabulleneceğimiz bir yıl diliyorum. Neşeniz bol, keyfiniz bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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