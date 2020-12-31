Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

Arda Turan, 2011 yılında ayrıldığı Galatasaray'a 2020'de geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı. Sarı kırmızılılarda tartışma konusun olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisine güvendiği bilinen Arda Turan'ın futbol kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği biliniyor.

Bununla beraber geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giyen Arda Turan'ın Galatasaray'daki yükselişi hem Avrupa'da hemde de dünyada yankı bulmaya başladı.

Arda'nın yükselişiyle beraber transfer haberleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. İddaiya göre yıldız futbolcuya talip var...

GÜNEY AMERİKA'DAN TALİP ÇIKTI

Arda Turan için yer alan iddiada Meksika takımı Tigres'in, yıldız isme talip olduğu kaydedildi.

Meksika basınında Tigres'in Arda'nın yanı sıra Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı da listesine aldığı kaydedildi.

GIGNAC ÖRNEĞİ

Gazeteci Willie Gonzalez'in haberine göre; daha önce Gignac gibi yıldızların transferini gerçekleştiren Meksika kulübü, yeniden büyük imzalarla başarı yakalamak istiyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Tigres, Bayern Münih'e karşı rekabet edebilmek için ara transfer döneminde bu imzaları gerçekleştirmek istiyor.

ARDA TURAN AYRILACAK MI?

Öte yandan yldız futbolcunun şu an için Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağına dair net bir karar vermediği ifade edildi.