Haberler Galatasaray Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

'da son dakika transfer haberi... Sezon başında sarı kırmızılılara geri dönen ve yeniden kaptanlığı alan için flaş bir gelişme yaşandı. Yuvasına dönmesinin ardından yeniden ritmini yakalayan ve Galatasaray'ın 15. hafta itibarıyla Süper Lig'de zirvede yer almasına büyük katkıda sağlayan Arda Turan'a Güney Amerika'dan o kulübün talip olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:20
Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

, 2011 yılında ayrıldığı 'a 2020'de geri dönmüş ve yuvasında yeniden kaptanlığı almıştı. Sarı kırmızılılarda tartışma konusun olmasına karşı Arda Turan, sahada başarılı bir performans sergilemişti.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

Teknik direktör Fatih Terim'in de kendisine güvendiği bilinen 'ın futbol kariyerini 'da sonlandırmak istediği biliniyor.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

Bununla beraber geçmişte Atletico Madrid ve Barcelona'da da forma giyen 'ın 'daki yükselişi hem Avrupa'da hemde de dünyada yankı bulmaya başladı.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

Arda'nın yükselişiyle beraber transfer haberleri de yeniden gündeme gelmeye başladı. İddaiya göre yıldız futbolcuya talip var...

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

GÜNEY AMERİKA'DAN TALİP ÇIKTI
için yer alan iddiada Meksika takımı Tigres'in, yıldız isme talip olduğu kaydedildi.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

Meksika basınında 'in Arda'nın yanı sıra Antonio Sanabria, Mario Balotelli ve Ahmed Musa'yı da listesine aldığı kaydedildi.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

GIGNAC ÖRNEĞİ
Gazeteci Willie Gonzalez'in haberine göre; daha önce Gignac gibi yıldızların transferini gerçekleştiren Meksika kulübü, yeniden büyük imzalarla başarı yakalamak istiyor.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan , Bayern Münih'e karşı rekabet edebilmek için ara transfer döneminde bu imzaları gerçekleştirmek istiyor.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

ARDA TURAN AYRILACAK MI?
Öte yandan yldız futbolcunun şu an için 'dan ayrılıp ayrılmayacağına dair net bir karar vermediği ifade edildi.

Arda Turan için flaş transfer iddiası! O kulüp talip oldu

33 yaşındaki , bu sezon formasıyla 13 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gollük katkı sağladı.

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