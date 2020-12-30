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Saha içinde hızına yetişilmiyor

Liderlik koltuğuna oturan G.Saray'da işler her hafta biraz daha 'in istediği gibi olmaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 20:32 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Saha içinde hızına yetişilmiyor
Liderlik koltuğuna oturan G.Saray'da işler her hafta biraz daha 'in istediği gibi olmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanında rakip takımın top dolaştırma temposunu pas başına 3.85 saniyeye kadar uzattı. Kendilerinin top dolaştırma temposunu ise 3.24 saniyeye kadar çektiler. Daha hızlı top çevirip, rakibi daha da yavaşlatan Cimbom böylece sonuca odaklı bir futbola dönmüş oldu. Bu sezon her alanda başarılı bir performans sergileyen ve zirveye kurulan G.Saray, 'ın ardından en çok gol atan (25) takım durumunda… Ayrıca kalesinde gördüğü 10 golle ligin en az gol yiyen takım unvanına sahip...
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