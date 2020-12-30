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'da 83 milyonluk kriz! Şimdi ne olacak?

Bir yandan 'de şampiyonluk kovalayan 'da mali yönden düzlüğe çıkmak için yönetimde çalışmalar sürüyor. Futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak için uğraş veren sarı-kırmızılı takımda 83 milyon liralık kriz yaşanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:11 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 10:11
Galatasaray'da 83 milyonluk kriz! Şimdi ne olacak?

Mali tabloyu düzeltmek için büyük bir uğraş veren 'da son yaşanan gelişme yönetimin moralini bozdu. Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da özel bir bankada rehin tutulan 83 milyon lira sorun oldu. Yıl sonu itibarıyla futbolculardan borçsuzluk kağıdı almaya çalışan ve bunun için para arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim kaynak krizini aşmaya çalışıyor.

Bu parayı kullanamayan sarı-kırmızılılara ancak bankaların konsorsiyumu ile anlaşma sağlanması halinde bunu kullanabileceği bildirildi. Kasa kolaylığı konusunda da sorun yaşayan ve destek göremeyen Başkan 'in bu duruma canının çok sıkıldığı belirtildi.

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