Galatasaray'da 83 milyonluk kriz! Şimdi ne olacak?

Mali tabloyu düzeltmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray'da son yaşanan gelişme yönetimin moralini bozdu. Milliyet'in haberine göre, Galatasaray'da özel bir bankada rehin tutulan 83 milyon lira sorun oldu. Yıl sonu itibarıyla futbolculardan borçsuzluk kağıdı almaya çalışan ve bunun için para arayışında olan sarı-kırmızılı yönetim kaynak krizini aşmaya çalışıyor.

Bu parayı kullanamayan sarı-kırmızılılara ancak bankaların konsorsiyumu ile anlaşma sağlanması halinde bunu kullanabileceği bildirildi. Kasa kolaylığı konusunda da sorun yaşayan ve destek göremeyen Başkan Mustafa Cengiz'in bu duruma canının çok sıkıldığı belirtildi.