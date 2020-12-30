Haberler Galatasaray Galatasaray Antalyaspor maçına hazırlanıyor!

maçına hazırlanıyor!

Son dakika haberleri | 'in 15. haftasında liderliğe uzanan ve 2021 yılına zirvede girecek olan , koltuğu bırakmak istemiyor. deplasmanından galibiyetle dönen Aslan, Hatayspor karşısında dağılan ile 16. hafta maçında karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda bu maçın hazırlıklarına yapılan antrenmanla devam edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 15:00
Galatasaray Antalyaspor maçına hazırlanıyor!

, 'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde ise beşe beş turnuva oyunları oynandığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo'nun tedavisine devam edildiği, 'in de kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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