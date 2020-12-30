Galatasaray Antalyaspor maçına hazırlanıyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından dört istasyonlu üçe üç dayanıklılığa yönelik pas çalışması yaptığı belirtildi.

İdmanın ana bölümünde ise beşe beş turnuva oyunları oynandığı kaydedildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

Sofiane Feghouli ve Oghenekaro Etebo'nun tedavisine devam edildiği, Ryan Babel'in de kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.