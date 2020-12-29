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Son dakika: 'da Diagne, ve Emre Taşdemir çalışmalara başladı

Son dakika haberi: , karantina süresi dolan ve son testleri negatif çıkan Mbaye Diagne'nin ve corona virüsü tedavileri tamamlanan ile Emre Taşdemir'in takımla birlikte çalışmalara başladığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 19:04 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 19:14
Son dakika: Galatasaray'da Diagne, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir çalışmalara başladı

Futbol Takımı, 'in 16. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra genel kuvvet çalışması yapıldı.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışmalar üzerinde duruldu.

Ana bölümde ise oyunsal formda pas oyunları gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yapılan MR tetkikleri sonucu sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli'nin tedavisine başlandı.

Peter Etebo'nun tedavisine devam edildi.

, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.

ve Emre Taşdemir izolasyon ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Karantina süresi dolan ve yapılan üçüncü ile dördüncü testleri de negatif çıkan Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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