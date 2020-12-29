Haberler Galatasaray Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

Görüşmeler başladı! o rakama "kalırım" dedi

Ara dönemi için çalışmalarını hızlandıran 'da iç transfer görüşmeleri de başladı. Takımdaki geleceği merak edilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'nın ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken oyuncunun menajeri ve Galatasaray yönetimi arasında ilk görüşme gerçekleşti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 06:50
Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

'da iç görüşmeleri de başladı. Feghouli ile birlikte indirim yapmak istemeyen , Galatasaray'da kalmak için ilk adımı attı. Ancak yönetim ve teknik heyet kalması konusunda henüz net bir karar vermiş değil...

Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

İlk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Younes 'nın menajeri, yöneticilerle bir araya geldi.

Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

William D'Avila'nın, 'nın sözleşmesi hakkında düşüncelerini sorduğu ve "Sizin kararınıza göre görüşmeler yapmaya başlayacağım. Belhanda önemli bir futbolcu ve 'da kalmak istiyor. Siz de istiyorsanız anlaşmamızı yenileyebiliriz" dedi.

Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

D'Avila, 'nın yeni sözleşme imzalamak için maaşının yüzde 20 feda etmeye hazır olduğunu da iletti.

Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

Hali hazırda garanti para olarak 3.3 milyon Euro alan Faslı oyuncunun 2.6 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

'ın 'ya 1.5 milyon Euro ücret önermeyi düşündüğü ve bu nedenle taraflar arasında önemli bir fark bulunduğu bildirildi.

Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

Görüşmelerin devam edeceği ve orta yol aranacağı da gelen bilgiler arasında...

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