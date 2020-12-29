Görüşmeler başladı! Belhanda o rakama "kalırım" dedi

Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri de başladı. Feghouli ile birlikte indirim yapmak istemeyen Belhanda, Galatasaray'da kalmak için ilk adımı attı. Ancak yönetim ve teknik heyet kalması konusunda henüz net bir karar vermiş değil...

İlk olarak sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcu Younes Belhanda'nın menajeri, yöneticilerle bir araya geldi.

William D'Avila'nın, Belhanda'nın sözleşmesi hakkında düşüncelerini sorduğu ve "Sizin kararınıza göre görüşmeler yapmaya başlayacağım. Belhanda önemli bir futbolcu ve Galatasaray'da kalmak istiyor. Siz de istiyorsanız anlaşmamızı yenileyebiliriz" dedi.

D'Avila, Belhanda'nın yeni sözleşme imzalamak için maaşının yüzde 20 feda etmeye hazır olduğunu da iletti.

Hali hazırda garanti para olarak 3.3 milyon Euro alan Faslı oyuncunun 2.6 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray'ın Belhanda'ya 1.5 milyon Euro ücret önermeyi düşündüğü ve bu nedenle taraflar arasında önemli bir fark bulunduğu bildirildi.