Haberler Galatasaray Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

'den yönetime raporu! "O ismi alın"

'de ilk yarının tamamlanmasına az bir süre kala zirvenin sahibi olan , 5 Ocak'ta başlayacak olan dönemi öncesi çalışmalarına hız verdi. Menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılılara birçok yıldız isim önerilse de Terim tümünü redderken yönetime o ismin alınmasına dair raporunu sundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:49 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 00:34
Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

devre arasında yapacağı golcü transferine odaklandı…

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

Sarı-Kırmızılılar'a devre arası yaklaşırken menajerler yıldız isimleri önerdi.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

Bu isimler arasında ve Hulk gibi yıldızlar yer alıyor. Ancak Teknik Direktörü bu isimleri veto etti.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

DAHA ÖNCE MESAJI VERMİŞTİ
Terim, "Artık futbolcuların geçmişlerine değil geleceklerine yatırım yapacağız" açıklaması yapmıştı. Tecrübeli hocanın istediği isim forması giyen 20 yaşındaki golcü Brenner.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

SCOUT TRANSFERLERİNE AĞIRLIK
Fatih hocanın Brenner'in alınması için yönetime rapor sunduğu bildirildi.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

'ın önümüzdeki döneminde scout transferlerine ağırlık vermesi bekleniyor.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR
Güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro alan Sambacı yıldız Brenner için yönetim önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara başlayacak. Brezilyalı oyuncunun alternatifleri de genç golcüler olacak.

Fatih Terim'den yönetime transfer raporu! "O ismi alın"

SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR
Brenner'in ile olan sözleşmesi 2022 yılının sonunda sona eriyor. 2017'den beri Sao Paolo'da forma giyiyor. (Takvim)

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