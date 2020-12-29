Haberler Galatasaray 3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

3'üncü harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

, daha önce iki kez formasını giyen Henry için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetimin, Nijeryalı kanat oyuncusunun menajeri William D'Avila ile geçtiğimiz perşembe günü bir araya geldiği ve imza şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 10:32
3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray'da rota yeniden Henry 'ya çevrildi. Sarı kırmızılı formayı daha önce iki farklı dönemde giyen Nijeryalı kanat oyuncusunun üçüncü kez transferi gündeme geldi.

3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

Aynı zamanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın menajeri olan William D'Avila ile çalışan , Aslan'da yeniden forma giymek istediğini Kulübü'ne iletti.

3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

Geçtiğimiz perşembe günü başkan ve 2. başkan ile bir araya gelen D'Avila, Monaco'da uzun süredir kadro dışı olan 'nun kariyerine 'da devam etmeyi çok istediğini aktardı.

3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

Hürriyet'in haberine göre; menajer D'Avila, Monaco Kulübü'nün 23 yaşındaki futbolcu için 'kiralık' formülüne kesinlikle karşı olduğunu, ancak 'sezon sonu satın alma şartıyla' kiralama teklifini kabul edebileceğini söyledi.

3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

MONACO 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR
ve bunun üzerine Monaco'nun 'nun bonservisi için ne kadar istediğini sordu, D'Avila ise "7.5 milyon Euro" yanıtını verdi.

3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

Sarı kırmızılılar, 'nın 'sattığın kadar al' kısıtlamasının devam ettiğini gerekçe göstererek, söz konusu rakamı ödeyemeyeceklerini bildirdi.

3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

GÖZLER FATİH TERİM'DE
Taraflar önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek üzere sözleşirken, Yönetimi, ile ilgili son kararını teknik direktör ile görüştükten sonra verecek.

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