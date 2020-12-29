3'üncü Onyekuru harekatı! Flaş görüşme ortaya çıktı

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen G.Saray'da rota yeniden Henry Onyekuru'ya çevrildi. Sarı kırmızılı formayı daha önce iki farklı dönemde giyen Nijeryalı kanat oyuncusunun üçüncü kez transferi gündeme geldi.

Aynı zamanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın menajeri olan William D'Avila ile çalışan Onyekuru, Aslan'da yeniden forma giymek istediğini Galatasaray Kulübü'ne iletti.

Geçtiğimiz perşembe günü başkan Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak ile bir araya gelen D'Avila, Monaco'da uzun süredir kadro dışı olan Onyekuru'nun kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi çok istediğini aktardı.

Hürriyet'in haberine göre; menajer D'Avila, Monaco Kulübü'nün 23 yaşındaki futbolcu için 'kiralık' formülüne kesinlikle karşı olduğunu, ancak 'sezon sonu satın alma şartıyla' kiralama teklifini kabul edebileceğini söyledi.

MONACO 7.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak bunun üzerine Monaco'nun Onyekuru'nun bonservisi için ne kadar istediğini sordu, D'Avila ise "7.5 milyon Euro" yanıtını verdi.

Sarı kırmızılılar, UEFA'nın 'sattığın kadar al' kısıtlamasının devam ettiğini gerekçe göstererek, söz konusu rakamı ödeyemeyeceklerini bildirdi.