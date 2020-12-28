Haberler Galatasaray Galatasaray'da yeni prens: Oğulcan Çağlayan!

'da yeni prens: !

'da yaşanan forvet krizi sonrası bulduğu şansı iyi değerlendiren , Terim'in yeni prensi olmayı başardı. Genç oyuncu performansıyla ile ’nin pabucunu dama attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:04 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da yeni prens: Oğulcan Çağlayan!

'da bu sezon Taylan Antalyalı'nın ardından da adından söz ettirmeyi başardı. Son haftalarda sağ kanatta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, karşısında ileri uçta görev yaptı ve performansıyla ile 'yu gölgede bıraktı. Arda'nın attığı golde Emre Kılınç'a harika bir topuk pası veren oyuncu, 'ın pasında klas da bir gol attı.

FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
Oğulcan Çağlayan gecikmeli de olsa giydiği Galatasaray formasını sırtından çıkaracak gibi görünmüyor. altyapısında gösterdiği gelişim sonrasında büyük kulüplerin dikkatini çeken Oğulcan, 2013-2014 sezonu başında Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak 350 bin euro'luk yetiştirme bedeli nedeniyle transferinden vazgeçilmişti.

, Erciyes, ve maceralarının ardından yeniden Galatasaray'ın kapılarını aralamayı başaran Oğulcan, taraftarların yeni sevgilisi olacak gibi görünüyor.

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