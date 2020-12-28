Galatasaray'da yeni prens: Oğulcan Çağlayan!

Galatasaray'da bu sezon Taylan Antalyalı'nın ardından Oğulcan Çağlayan da adından söz ettirmeyi başardı. Son haftalarda sağ kanatta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor karşısında ileri uçta görev yaptı ve performansıyla Diagne ile Falcao'yu gölgede bıraktı. Arda'nın attığı golde Emre Kılınç'a harika bir topuk pası veren oyuncu, Ömer Bayram'ın pasında klas da bir gol attı.

FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

Oğulcan Çağlayan gecikmeli de olsa giydiği Galatasaray formasını sırtından çıkaracak gibi görünmüyor. Bursaspor altyapısında gösterdiği gelişim sonrasında büyük kulüplerin dikkatini çeken Oğulcan, 2013-2014 sezonu başında Galatasaray altyapısında antrenmanlara çıkmış ancak 350 bin euro'luk yetiştirme bedeli nedeniyle transferinden vazgeçilmişti.

Gaziantep, Erciyes, Kayseri ve Rize maceralarının ardından yeniden Galatasaray'ın kapılarını aralamayı başaran Oğulcan, taraftarların yeni sevgilisi olacak gibi görünüyor.