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Kaptan parlıyor

'ın kaptanı tecrübeli oyuncu , deplasmanında atığı golle galibiyetin kilidini açan isim olurken performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Kaptan parlıyor

Ligdeki 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. 'in yokluğunda takıma hem ağabeylik hem de liderlik yapan tecrübeli futbolcu, 'ın çıkışında önemli pay sahibi olan isimler arasında yer alıyor.

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