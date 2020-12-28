Kaptan parlıyor

Ligdeki 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Fatih Terim'in yokluğunda takıma hem ağabeylik hem de liderlik yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın çıkışında önemli pay sahibi olan isimler arasında yer alıyor.