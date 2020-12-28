Ligdeki 3. golünü kaydeden yıldız futbolcu her geçen hafta performansını artırmaya ve beğeni toplamaya devam ediyor. Fatih Terim'in yokluğunda takıma hem ağabeylik hem de liderlik yapan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'ın çıkışında önemli pay sahibi olan isimler arasında yer alıyor.
Kaptan parlıyor
Galatasaray'ın kaptanı tecrübeli oyuncu Arda Turan, Trabzonspor deplasmanında atığı golle galibiyetin kilidini açan isim olurken performansıyla göz doldurdu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 00:01 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 06:50