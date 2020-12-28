Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba için harekete geçti.

Galatasaray'a büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Emre Akbaba sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

AKBABA'YA İNDİRİMLİ SÖZLEŞME!

Sakatlık sürecini atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan Emre Akbaba ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba ile 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden Akbaba ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek.