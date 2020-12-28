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'ın teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'nın takımdaki geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin 28 yaşındaki futbolcuya yeni sözleşme hazırlığı içinde olduğu belirtildi. İşte Akbaba'ya sunulacak yeni kontrat...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:51
Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden , bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.

Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan için harekete geçti.

Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

'a büyük fedakarlıklar yaparak transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen sarı-kırmızılı kulüp ile olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

AKBABA'YA İNDİRİMLİ SÖZLEŞME!
Sakatlık sürecini atlatan ve takımla antrenmanlara başlayan ile yeni sözleşme görüşmelerinin ilkini gerçekleştiren sarı-kırmızılı yönetim, Akbaba ile 1 milyon euroluk sözleşme üzerinden görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

'dan net 1.75 milyon euro maaş alan ve bu maaşında %15 indirime giden ile 2 yıllık daha sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcunun maaşını 1 milyon euroya çekmesini talep edecek.

Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi ortaya çıktı! 'Evet' demezse...

'nın 2 yıllık yeni sözleşme ve 1 milyon euro maaşa "evet" dememe ihtimaline karşılık sarı-kırmızılı kurmaylar, sözleşme görüşmelerini mayıs ayı sonuna bırakacak ve seçim sonrası yeni ya da devam edecek olan yönetimin bu kararı vermesini sağlayacak.

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