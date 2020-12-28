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'dan 'a çalım! İşte ilk ve sözleşme detayı

'in 15. haftasında 'u 2-0 mağlup eden , 'un da kaybetmesiyle zirveye çıktı. Gözünü devre arası dönemine çeviren sarı-kırmızılılar, ilk transferini gerçekleştirdi. İşte Aslan'ın anlaşmaya vardığı o isim ve sözleşmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:48
Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! İşte ilk transfer ve sözleşme detayı

'de zirvenin yeni sahibi , ocak ayının ilk hamlesini yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada Ocak ayının hızlı geçeceğini açıklamıştı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! İşte ilk transfer ve sözleşme detayı

, " olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! İşte ilk transfer ve sözleşme detayı

yönetimi 'in istediği isimlerle görüşmelere başladı ve yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! İşte ilk transfer ve sözleşme detayı

İLK TRANSFER AYTAÇ

'in lideri devre arası dönemine hızlı giriyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu forması giyen ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! İşte ilk transfer ve sözleşme detayı

için ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! İşte ilk transfer ve sözleşme detayı

FATİH TERİM ÇOK İSTEDİ

da ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi oldu. Aytaç'ın bu tercihinde 'in etkisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım! İşte ilk transfer ve sözleşme detayı

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 'in ilk yarısında formasıyla 12 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 maçta 2 gol, 2 de asist yapmıştı. Milliyet'in haberine göre ile 2-2 kalan Kasımpaşa'da maçın 43. dakikasında kırmızı kart gören takımıyla son maçına çıkmış oldu.

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